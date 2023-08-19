Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kongolu orta saha! İşte yapılan resmi teklif

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kongolu orta saha! İşte yapılan resmi teklif

Son dakika spor haberi: Transferde birçok yıldıza imza attırarak taraftarı heyecanlandıran Fenerbahçe'de gözler orta saha mevkisine çevrildi. Hummalı bir çalışma yürüten sarı-lacivertliler, aradığı ismi İtalya'da buldu. Resmi hamlede bulunan yönetim, Kongolu oyuncu için 5 milyon euro'luk teklif yaptı. İşte o isim ve transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 16:43 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 16:43
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kongolu orta saha! İşte yapılan resmi teklif

İddialı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe'de operasyon sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kongolu orta saha! İşte yapılan resmi teklif

Sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki ilk maçında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kongolu orta saha! İşte yapılan resmi teklif

Avrupa'da Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Kanarya, Zimbru ve Maribor'u rahat geçerek play-off turuna adını yazdırdı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kongolu orta saha! İşte yapılan resmi teklif

Hollanda temsilcisi Twente ile eşleşen Fenerbahçe, gruplara kalmak için mücadele verecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kongolu orta saha! İşte yapılan resmi teklif

Bu sezon 3 kulvarda başarı hedefinde olan yönetim, tüm hamlelerini bu plan doğrultusunda yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kongolu orta saha! İşte yapılan resmi teklif

Birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Kanarya, transferde durmak bilmiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kongolu orta saha! İşte yapılan resmi teklif

Kadroya son şeklini verecek olan sarı-lacivertlilerde gözler orta saha ve kaleci mevkilerine çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kongolu orta saha! İşte yapılan resmi teklif

Livakovic için geri sayıma geçen Fenerbahçe, orta saha bölgesinde sürpriz bir hamlede bulundu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kongolu orta saha! İşte yapılan resmi teklif

Bir süredir arayışlarda bulunan yönetim, rotayı İtalya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kongolu orta saha! İşte yapılan resmi teklif

MAKAMBOU İÇİN TEKLİF!
L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Cagliari'de forma giyen 25 yaşındaki Kongolu oyuncu Antoine Makoumbou için resmi teklifte bulundu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kongolu orta saha! İşte yapılan resmi teklif

Sarı-lacivertlilerin, Antoine Makoumbou için İtalyan kulübüne 5 milyon euro'luk teklif yaptığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kongolu orta saha! İşte yapılan resmi teklif

Ayrıca oyuncu ile Fenerbahçe'nin dışında Bologna ve Clermont'un da devrede olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bileti kesildi! F.Bahçe'den İspanya'ya gidiyor
Twente maçı kadrosu açıklandı! Cengiz ve Fred...
İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyede!
Şok aktüel ürünler 19 - 22 Ağustos: Peşin fiyatına 6 taksit
İstanbul namaz vakitleri 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Merih Demiral'ın yeni takımı resmen açıklandı! Merih Demiral'ın yeni takımı resmen açıklandı! 17:10
Inter - Monza maçı saat kaçta? Inter - Monza maçı saat kaçta? 17:06
Genoa - Fiorentina maçı saat kaçta? Genoa - Fiorentina maçı saat kaçta? 17:02
Frosinone - Napoli maçı saat kaçta? Frosinone - Napoli maçı saat kaçta? 16:58
Empoli - Hellas Verona maçı saat kaçta? Empoli - Hellas Verona maçı saat kaçta? 16:55
Osasuna - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Osasuna - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? 16:46
Daha Eski
Almeira - Real Madrid maçı saat kaçta? Almeira - Real Madrid maçı saat kaçta? 16:44
G.Saray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse... G.Saray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse... 16:43
Augsburg - B. Mönchengladbach maçı saat kaçta? Augsburg - B. Mönchengladbach maçı saat kaçta? 15:13
Stuttgart - Bochum maçı saat kaçta? Stuttgart - Bochum maçı saat kaçta? 15:15
Dortmund - Köln maçı saat kaçta? Dortmund - Köln maçı saat kaçta? 15:19
Twente maçı kadrosu açıklandı! Cengiz ve Fred... Twente maçı kadrosu açıklandı! Cengiz ve Fred... 15:36