TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Kongolu orta saha! İşte yapılan resmi teklif

İddialı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe'de operasyon sürüyor.
İddialı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe'de operasyon sürüyor.
Sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki ilk maçında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.
Avrupa'da Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Kanarya, Zimbru ve Maribor'u rahat geçerek play-off turuna adını yazdırdı.
Hollanda temsilcisi Twente ile eşleşen Fenerbahçe, gruplara kalmak için mücadele verecek.
Bu sezon 3 kulvarda başarı hedefinde olan yönetim, tüm hamlelerini bu plan doğrultusunda yapıyor.
Birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Kanarya, transferde durmak bilmiyor.
Kadroya son şeklini verecek olan sarı-lacivertlilerde gözler orta saha ve kaleci mevkilerine çevrildi.
Livakovic için geri sayıma geçen Fenerbahçe, orta saha bölgesinde sürpriz bir hamlede bulundu.
Bir süredir arayışlarda bulunan yönetim, rotayı İtalya'ya çevirdi.
MAKAMBOU İÇİN TEKLİF!
L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Cagliari'de forma giyen 25 yaşındaki Kongolu oyuncu Antoine Makoumbou için resmi teklifte bulundu.
Sarı-lacivertlilerin, Antoine Makoumbou için İtalyan kulübüne 5 milyon euro'luk teklif yaptığı belirtildi.
Ayrıca oyuncu ile Fenerbahçe'nin dışında Bologna ve Clermont'un da devrede olduğu ifade edildi.
Geride bıraktığımız sezonda Cagliari formasıyla 44 karşılaşmaya çıkan Makoumbou 1 gollük performans sergiledi.
Kongolu oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.