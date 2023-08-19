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Fenerbahçe'de kaleye yeni aday! İtalyan devi de peşinde

Yabancı bir kaleci almak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Tottenham'ın Fransız eldiveni Hugo Lloris oldu. Livakovic transferinin yılan hikayesine dönmesi, Keylor Navas ile David De Gea'da da istenilen sonuca varılamamasının ardından İngiliz ekibinden ayrılacak olan 36 yaşındaki kaleci listeye eklendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de kaleye yeni aday! İtalyan devi de peşinde

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Yabancı bir kaleci almak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Tottenham'ın Fransız eldiveni Hugo Lloris oldu. Livakovic transferinin yılan hikayesine dönmesi, Keylor Navas ile David De Gea'da da istenilen sonuca varılamamasının ardından İngiliz ekibinden ayrılacak olan 36 yaşındaki kaleci listeye eklendi. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Tottenham menajeri Ange Postecoglou'nun planlarında yer almayan Hugo Lloris'i Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalyan ekibi Lazio da kadrosuna katmak istiyor. Haberde; Lloris'in Lazio'ya sıcak baktığına vurgu yapılsa da Fenerbahçe'nin daha iyi bir teklif önereceğinin altı çizildi.

11 YILDA 447 MAÇA ÇIKTI

2012'den bu yana Tottenham'ın kalesini koruyan Hugo Lloris, İngiliz ekibinde 447 maça çıktı. Fransız eldiven, bu maçların 151'inde kalesini gole kapattı.

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