Rots ve Ugalde’ye dikkat

Takımın öne çıkan isimleri Kosta Rikalı Ugalde, geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak oynayan ve bu sezon Twente'de forma giyen Naci Ünüvar ile Hollandalıların Arjen Robben'e benzettiği Daan Rots... 4-2-3-1 dizilimiyle oynayan Twente, Eredivise'ye 4-1'lik Almere City galibiyetiyle başladı. Ağırlıklı olarak sağ kanat akınları yapan Eredivisie ekibi, geçiş oyunlarında da oldukça etkili bir takım olarak göze çarpıyor. Ayrıca Football Club Twente bilinen adıyla Twente Enschede, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge...

KURADA %90 1.TORBA

Fenerbahçe Twente'yi play-off'ta elerse Konferans Ligi kura çekimine ya birinci ya da ikinci torbadan katılacak. Eğer, Frankfurt, C.Brugge, AZ Alkmaar, Gent ve Dinamo Kiev'den üçü rakiplerine elenirse sarı-lacivertliler, direkt birinci torbada yer alacak. Ancak Ajax, D.Zagreb, Olympiakos, LASK ve Slavia Prag'dan üçü kendinden zayıf olan rakiplerine elenirse o zaman sarı-lacivertliler, ikinci torbada olacak.