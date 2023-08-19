Haberler Fenerbahçe Maribor’da kaos

Maribor’da kaos

Maribor-Fenerbahçe maçındaki tribün olayları Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Yaşananlar Almanya’dan İngiltere’ye, Hollanda’dan Romanya’ya kadar manşetlere “kaos” başlığıyla yansıdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Maribor’da kaos

Konferans Ligi 3. ön eleme rövanş maçında Maribor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrılarak adını playofflara yazdırdı. Ancak maçtan çok çıkan olaylar karşılaşmaya damga vurdu. 68. dakikada tribünlerde yaşanan arbedenin ardından sarılacivertli taraftarlar stat dışına çıkarıldı. Yaklaşık yarım saat süren bu olaylar, Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.

TOPLU ARBEDE

Alman BİLD Gazetesi, "Taraftar kaosu" başlığı ile verdiği haberde; tribünlerdeki olayların futbola yakışmadığını vurguladı. İngiliz dailymail ise; "Çatışma" kelimesiyle olayları sayfasına taşıdı ve "Pankart yüzünden tribünler karşıtı. İki takım taraftarları polisle çatıştı" diye yazdı. Rumen basınından gsp.ro ise "Maribor'da kaos" başlığını attı. Hollanda'dan voetbalzone.nl de "Toplu arbede" manşetini kullandı.

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