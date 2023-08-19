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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao'yu Panathinaikos'a gönderen sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha gerçekleşiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 11:13
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Yeni sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler birçok yıldız ismi renklerine bağlayarak ses getirdi.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Özellikle Edin Dzeko ve Dusan Tadic transferleriyle büyük yankı uyandıran Kanarya, son olarak kadrosunu Cengiz Ünder ve Fred takviyeleriyle güçlendirdi.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Kulüpler arasında yapılan görüşmelerde taraflar anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Karagümrük ardından golcü oyuncuya teklif yaptı ve cevabını beklemeye başladı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Serdar, teklifi kabul ettiği an imzalar atılacak.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Serdar Dursun geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıktı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Tecrübeli forvet, 4 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Serdar'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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