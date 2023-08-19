Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Yeni sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler birçok yıldız ismi renklerine bağlayarak ses getirdi.
Özellikle Edin Dzeko ve Dusan Tadic transferleriyle büyük yankı uyandıran Kanarya, son olarak kadrosunu Cengiz Ünder ve Fred takviyeleriyle güçlendirdi.
Kaleci ve orta saha arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de bir yandan takımdan ayrılacak isimler için de çalışmalar devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesinin ardından başta Arda Güler, Enner Valencia ve Attila Szalai olmak üzere birçok futbolcusuyla yollarını ayırmıştı.
Fenerbahçe'den ayrılan son isimse geçtiğimiz sezon Flamengo'dan transfer edilen Willian Arao oldu.
Brezilyalı futbolcu, 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer oldu.
Sarı-lacivertlilerde Arao'nun ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
SERDAR DURSUN FATİH KARAGÜMRÜK'E
Fatih Karagümrük, İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Serdar Dursun'u Fenerbahçe'den istedi.
Kulüpler arasında yapılan görüşmelerde taraflar anlaşma sağladı.
Karagümrük ardından golcü oyuncuya teklif yaptı ve cevabını beklemeye başladı.
Serdar, teklifi kabul ettiği an imzalar atılacak.
Serdar Dursun geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıktı.
Tecrübeli forvet, 4 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Serdar'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
31 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon Euro.