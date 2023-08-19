Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Fenerbahçe Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Sarı lacivertliler zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 20:35
Fenerbahçe Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü Yılport Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanda taktiksel organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Yılport Samsunspor müsabakası hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak.

DİĞER
Kıvanç Tatlıtuğ’un tatil pozu sosyal medyayı salladı!
BM Barış Gücü'nden KKTC'nin yoluna taş koyma girişimi: "Asla geri adım atmayacağız"
F.Bahçe'ye Kongolu orta saha! İşte o teklif
G.Saray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye Kongolu orta saha! İşte o teklif
Bileti kesildi! F.Bahçe'den İspanya'ya gidiyor
İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyede!
Şok aktüel ürünler 19 - 22 Ağustos: Peşin fiyatına 6 taksit
İstanbul namaz vakitleri 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a Talisca'dan sevindiren haber! Beşiktaş'a Talisca'dan sevindiren haber! 19:57
Filenin Efeleri hazırlık maçında set vermedi! Filenin Efeleri hazırlık maçında set vermedi! 19:31
Bodrum'da gol sesi çıkmadı! Bodrum'da gol sesi çıkmadı! 19:08
Liverpool kazandı! Salah Gerrard'ı geride bıraktı Liverpool kazandı! Salah Gerrard'ı geride bıraktı 18:56
Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi! Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi! 18:41
Avusturya Grand Prix'sini Francesco Bagnaia kazandı! Avusturya Grand Prix'sini Francesco Bagnaia kazandı! 18:09
Daha Eski
G.Saray Nef Sadık Emir Kabaca ile sözleşme uzattı! G.Saray Nef Sadık Emir Kabaca ile sözleşme uzattı! 18:02
Beşiktaş - Pendikspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Pendikspor maçı saat kaçta? 17:49
Wolverhampton - Brighton maçı saat kaçta? Wolverhampton - Brighton maçı saat kaçta? 16:22
Tottenham - Manchester United maçı saat kaçta? Tottenham - Manchester United maçı saat kaçta? 16:25
Manchester City - Newcastle United maçı saat kaçta? Manchester City - Newcastle United maçı saat kaçta? 16:28
Lyon - Montpellier maçı saat kaçta? Lyon - Montpellier maçı saat kaçta? 16:32