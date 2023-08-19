FENERBAHÇE HABERLERİ - Miguel Crespo'ya İtalyan kancası! Teklif...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği Miguel Crespo, Fenerbahçe'den ayrılmak için gün sayıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği Miguel Crespo, Fenerbahçe'den ayrılmak için gün sayıyor.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Portekizli oyuncuya, Serie A ekibi Genoa talip oldu.
İtalyan temsilcisinin kısa süre içinde Crespo için F.Bahçe'ye teklif yapması bekleniyor.
Yönetim ise 10 milyon euro bonservis beklentisi içinde...
MIGUEL CRESPO KİMDİR?
11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Barroselas altyapısında başladı.
Sırasıyla Feirense, Neves, Merelinense, Braga ve Estoril formaları giydi.
2021 yılında Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Portekiz ve Fransa pasaportu da bulunan Crespo, orta sahada görev yapıyor.
26 yaşındaki yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.