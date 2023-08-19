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FENERBAHÇE HABERLERİ - Miguel Crespo'ya İtalyan kancası! Teklif...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da ayrılıklar yaşanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılmasına onay verdiği Miguel Crespo'ya sürpriz bir talip çıktı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 07:53
FENERBAHÇE HABERLERİ - Miguel Crespo'ya İtalyan kancası! Teklif...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği Miguel Crespo, Fenerbahçe'den ayrılmak için gün sayıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miguel Crespo'ya İtalyan kancası! Teklif...

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Portekizli oyuncuya, Serie A ekibi Genoa talip oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miguel Crespo'ya İtalyan kancası! Teklif...

İtalyan temsilcisinin kısa süre içinde Crespo için F.Bahçe'ye teklif yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miguel Crespo'ya İtalyan kancası! Teklif...

Yönetim ise 10 milyon euro bonservis beklentisi içinde...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miguel Crespo'ya İtalyan kancası! Teklif...

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miguel Crespo'ya İtalyan kancası! Teklif...

Profesyonel futbol kariyerine Barroselas altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miguel Crespo'ya İtalyan kancası! Teklif...

Sırasıyla Feirense, Neves, Merelinense, Braga ve Estoril formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miguel Crespo'ya İtalyan kancası! Teklif...

2021 yılında Estoril'den Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro karşılığında transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miguel Crespo'ya İtalyan kancası! Teklif...

Portekiz ve Fransa pasaportu da bulunan Crespo, orta sahada görev yapıyor.

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