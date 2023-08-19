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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya kötü haber! Ndidi'nin hocası konuştu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe, bir süre önce gündemine Wilfred Ndidi'yi almıştı. Nijeryalı futbolcunun hocası, oyuncusuyla ilgili konuştu. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 10:00
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya kötü haber! Ndidi'nin hocası konuştu!

Leicester City menajeri Maresca, bir dönem Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Wilfred Ndidi hakkında konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya kötü haber! Ndidi'nin hocası konuştu!

Tecrübeli çalıştırıcı, "Daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapmaya çalışıyor, ceza sahasına girmek ve ofansif bir orta saha oyuncusu olmaya çalışıyor ve çok iyi gidiyor. Bizde kalacak" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya kötü haber! Ndidi'nin hocası konuştu!

Ndidi, bu sezon Leicester formasıyla 3 karşılaşmada görev aldı ve 1 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya kötü haber! Ndidi'nin hocası konuştu!

Oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya kötü haber! Ndidi'nin hocası konuştu!

WILFRED NDIDI KİMDİR?

16 Aralık 1996 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya kötü haber! Ndidi'nin hocası konuştu!

Profesyonel futbol kariyerine Nath Boys takımında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya kötü haber! Ndidi'nin hocası konuştu!

2015'te Belçika temsilcisi KRC Genk'e transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya kötü haber! Ndidi'nin hocası konuştu!

3 Ocak 2017 tarihinde ise 17.6 milyon euro karşılığında Leicester City'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya kötü haber! Ndidi'nin hocası konuştu!

Orta sahada ön libero olarak görev yapan Ndidi, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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