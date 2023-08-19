FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya kötü haber! Ndidi'nin hocası konuştu!

Leicester City menajeri Maresca, bir dönem Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Wilfred Ndidi hakkında konuştu.
Leicester City menajeri Maresca, bir dönem Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Wilfred Ndidi hakkında konuştu.
Tecrübeli çalıştırıcı, "Daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yapmaya çalışıyor, ceza sahasına girmek ve ofansif bir orta saha oyuncusu olmaya çalışıyor ve çok iyi gidiyor. Bizde kalacak" dedi.
Ndidi, bu sezon Leicester formasıyla 3 karşılaşmada görev aldı ve 1 gole imzasını attı.
Oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
WILFRED NDIDI KİMDİR?
16 Aralık 1996 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Nath Boys takımında başladı.
2015'te Belçika temsilcisi KRC Genk'e transfer oldu.
3 Ocak 2017 tarihinde ise 17.6 milyon euro karşılığında Leicester City'nin yolunu tuttu.
Orta sahada ön libero olarak görev yapan Ndidi, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Nijerya Milli Takımı ile 51 maça çıkan yıldız futbolcu, skor üretemedi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro...