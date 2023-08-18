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Usta kalem Maribor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda Maribor'la karşı karşıya geldi. 3-1'in rövanşında rakibini 3-0 yenen sarı-lacivertliler, adını bir üst tura yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç de mücadeleyi değerlendirirken çarpıcı sözler sarf etti. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 08:57 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 09:11
Usta kalem Maribor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - AKIL OYUNU!

Tribünlerdeki Fenerbahçe taraftarlarının stadı terk etmesi istendiğinde "köylü kurnazlığını" anladık. 72'de bir hareketlenmeler oldu. Güvenlik müdahalenin peşine düştü.

Usta kalem Maribor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Öteki tribünden gelenler ateşi iyice harladı, sonra anons geldi. Görüntüler elde var. Fenerbahçe yönetimi bunun arkasında sağlam durmalı, UEFA'nın oyuna gelmesine izin vermemeli.

Usta kalem Maribor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bir garip durum yaşıyoruz. Tüm takımlarımız yoluna devam ediyor ama birkaç "müptezel" üstünden bir ortam oluşturuluyor.

Usta kalem Maribor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Karşılaşma Fenerbahçe açısında akıl doluydu. Skoru ellerine almışlardı, rotasyonları da yaptı İsmail hoca. Ne oyun üstünlüğünü bıraktı rakibe, ne de tur için heyecanlanmasına izin verdi.

Usta kalem Maribor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

17'de 17 numaralı İrfan Can Kahveci, Tadic – Batshuayi organizasyonuyla gelen asist ile golü yaptı. Tam bir ustalar geçidi izlettiler Mariborlular'a… Hemen vitesi de küçülttüler.

Usta kalem Maribor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Zaman için oynamaya, pas yapmaya, topun kendilerinde kalmasına yöneldiler. İşte akıl oyunu bu. Önemli olan turu geçmek. Dört gün sonra deplasmana gideceksen, enerjine de, aklına da, riskine de "ekonomi" modu uygulayacaksın.

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