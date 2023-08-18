Haberler Fenerbahçe Transferde orta saha yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Transferde orta saha yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Son dakika spor haberi: Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, orta saha mevkisine takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Yoğun bir operasyon yürüten iki ezeli rakip, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Bu sezon büyük bir rekabet içine girecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray, Wilfried Zaha ve Fred'de olduğu gibi transferde yeniden karşı karşıya geldi. Peki yıldız ismin tercihi hangi takım olacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 10:34
Transferde orta saha yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yeniden karşı karşıya geldi.

Transferde orta saha yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Bu sezon transferin hızlı takımlarından olan iki ezeli rakip, birbirinden önemli oyuncuları kadrosuna kattı.

Transferde orta saha yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Yeni sezonda şampiyonluk için mücadele verecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev rekabeti transferde de sürüyor.

Transferde orta saha yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Özellikle bu transfer döneminde takımların birbirine attığı çalımlar damga vurdu.

Transferde orta saha yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

WILFRIED ZAHA GALATASARAY'I SEÇTİ!
Sarı-kırmızılılar, Wilfried Zaha'yı kadrosuna katarak ezeli rakibine unutulmayacak bir çalım attı.

Transferde orta saha yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Uzun süre Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraş verdiği Fildişili yıldız, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

Transferde orta saha yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

30 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Zaha'ya imza parası olarak 2 milyon 330 bin Euro ve yıllık 4 milyon 350 bin euro ücret ödenecek.

Transferde orta saha yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

FENERBAHÇE FRED'İ AÇIKLADI!
Wilfried Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, transferde rövanşı Fred ile aldı.

Transferde orta saha yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Sarı-kırmızılıların transferi için uğraş verdiği Brezilyalı yıldızı renklerine bağlayan Kanarya, ezeli rakibine dev bir çalım attı.

Transferde orta saha yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Transfer operasyonuna devam eden iki takım, yeni bir yarış için kolları sıvadı.

Transferde orta saha yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, kalan sürede iyi bir orta saha oyuncusu transfer etmek istiyor.

Transferde orta saha yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Yoğun bir çalışma içine giren iki ezeli rakip, doğrudan katkı verecek bir yıldızın peşinde.

Transferde orta saha yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Arayışlarını sürdüren iki takımın kurmayları, gözünü İngiltere'ye çevirdi.

Transferde orta saha yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

TRANSFERDE SOUMARE YARIŞI!
İngiliz basını; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Leicester City'de forma giyen Boubakary Soumare'yi transfer etmek istediğini ileri sürdü.

Transferde orta saha yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Transferde İspanyol ekibi Sevilla'nın da devrede olduğu bilgisi paylaşıldı.

Transferde orta saha yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Ön libero mevkisinde forma giyen 24 yaşındaki oyuncunun kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Transferde orta saha yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Yıldız futbolcunun piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

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