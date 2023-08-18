Transferde orta saha yarışı! Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldızı istiyor

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yeniden karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yeniden karşı karşıya geldi.
Bu sezon transferin hızlı takımlarından olan iki ezeli rakip, birbirinden önemli oyuncuları kadrosuna kattı.
Yeni sezonda şampiyonluk için mücadele verecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dev rekabeti transferde de sürüyor.
Özellikle bu transfer döneminde takımların birbirine attığı çalımlar damga vurdu.
WILFRIED ZAHA GALATASARAY'I SEÇTİ!
Sarı-kırmızılılar, Wilfried Zaha'yı kadrosuna katarak ezeli rakibine unutulmayacak bir çalım attı.
Uzun süre Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraş verdiği Fildişili yıldız, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.
30 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Zaha'ya imza parası olarak 2 milyon 330 bin Euro ve yıllık 4 milyon 350 bin euro ücret ödenecek.
FENERBAHÇE FRED'İ AÇIKLADI!
Wilfried Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, transferde rövanşı Fred ile aldı.
Sarı-kırmızılıların transferi için uğraş verdiği Brezilyalı yıldızı renklerine bağlayan Kanarya, ezeli rakibine dev bir çalım attı.
Transfer operasyonuna devam eden iki takım, yeni bir yarış için kolları sıvadı.
Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, kalan sürede iyi bir orta saha oyuncusu transfer etmek istiyor.
Yoğun bir çalışma içine giren iki ezeli rakip, doğrudan katkı verecek bir yıldızın peşinde.
Arayışlarını sürdüren iki takımın kurmayları, gözünü İngiltere'ye çevirdi.
TRANSFERDE SOUMARE YARIŞI!
İngiliz basını; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Leicester City'de forma giyen Boubakary Soumare'yi transfer etmek istediğini ileri sürdü.
Transferde İspanyol ekibi Sevilla'nın da devrede olduğu bilgisi paylaşıldı.
Ön libero mevkisinde forma giyen 24 yaşındaki oyuncunun kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Yıldız futbolcunun piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.