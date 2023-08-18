Transfer tarihi ortaya çıktı! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye

Bu sezon transferde şov yapan Fenerbahçe, sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Bu sezon transferde şov yapan Fenerbahçe, sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Son olarak Maribor'u 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic kaydetti.
Play-off turunda Twente ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini eleyerek gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor.
Süper Lig'e de Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Samsunspor deplasmanından da 3 puanla ayrılmak istiyor.
Bu sezon 3 kulvarda iddialı olan Kanarya, yarıştığı tüm turnuvalarda sonuna kadar gitmeyi amaçlıyor.
Yoğun bir maç takvimi içine girecek olan Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmaları da buna göre yapılıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, önemli yıldızları renklerine bağladı.
Son olarak Fred ve Cengiz Ünder transferleriyle gövde gösterisi yapan Kanarya'da şov devam edecek.
Eksik kalan bölgeler için düğmeye basan sarı-lacivertliler, transfer hamlelerini sürdürüyor.
Orta saha, kaleci ve forvet mevkilerine takviye düşünen Fenerbahçe'de yıldız futbolcularla görüşmeler yapılıyor.
Orta saha bölgesi için Krunic, Soumare ve Ndombele isimleri gündemde.
Kaleye yabancı bir transfer yapmak isteyen Kanarya'da listedeki oyuncular Livakovic ve Keylor Navas.
Girişimlerine tam gaz devam eden Fenerbahçe, hücum hattına bir takviye daha yapmak istiyor.
Gol yollarında alternatifli bir rotasyon kurmayı hedefleyen Kanarya, rotayı İngiltere'ye çevirdi.
FENERBAHÇE'YE CHELSEA'DEN TRANSFER!
Forvet mevkisine transfer için düğmeye basan Fenerbahçe, Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi'yi radarına aldı.
İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, ilk teması kurdu.
22 yaşındaki oyuncu ile ön görüşme yapan Fenerbahçeli kurmaylar, transfer için 1 Eylül'ü bekliyor.
İngiliz yıldız eğer İngiltere'de transferin bittiği tarihe kadar bir takımla sözleşme imzalayamazsa devreye girilecek ve operasyon tamamlanacak.
Chelsea'den ayrılmak isteyen yıldız futbolcu için tüm şartlar zorlanacak.