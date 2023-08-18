Haberler Fenerbahçe Transfer tarihi ortaya çıktı! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye

Transfer tarihi ortaya çıktı! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer operasyonu tam gaz devam ediyor. Son olarak Fred ve Cengiz Ünder'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin durmaya niyeti yok. Yaptığı yıldız transferlerle dikkat çeken Kanarya, sürpriz bir isme daha imza attırmak için harekete geçti. Hücum hattına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi İngiliz devi Chelsea'de buldu. İşte flaş gelişmelerin detayları ve transferde o tarih...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 13:28
Transfer tarihi ortaya çıktı! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye

Bu sezon transferde şov yapan Fenerbahçe, sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Transfer tarihi ortaya çıktı! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye

Son olarak Maribor'u 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Transfer tarihi ortaya çıktı! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic kaydetti.

Transfer tarihi ortaya çıktı! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye

Play-off turunda Twente ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini eleyerek gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor.

Transfer tarihi ortaya çıktı! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye

Süper Lig'e de Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Samsunspor deplasmanından da 3 puanla ayrılmak istiyor.

Transfer tarihi ortaya çıktı! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye

Bu sezon 3 kulvarda iddialı olan Kanarya, yarıştığı tüm turnuvalarda sonuna kadar gitmeyi amaçlıyor.

Transfer tarihi ortaya çıktı! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye

Yoğun bir maç takvimi içine girecek olan Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmaları da buna göre yapılıyor.

Transfer tarihi ortaya çıktı! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, önemli yıldızları renklerine bağladı.

Transfer tarihi ortaya çıktı! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye

Son olarak Fred ve Cengiz Ünder transferleriyle gövde gösterisi yapan Kanarya'da şov devam edecek.

Transfer tarihi ortaya çıktı! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye

Eksik kalan bölgeler için düğmeye basan sarı-lacivertliler, transfer hamlelerini sürdürüyor.

Transfer tarihi ortaya çıktı! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye

Orta saha, kaleci ve forvet mevkilerine takviye düşünen Fenerbahçe'de yıldız futbolcularla görüşmeler yapılıyor.

Transfer tarihi ortaya çıktı! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye

Orta saha bölgesi için Krunic, Soumare ve Ndombele isimleri gündemde.

Transfer tarihi ortaya çıktı! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye

Kaleye yabancı bir transfer yapmak isteyen Kanarya'da listedeki oyuncular Livakovic ve Keylor Navas.

Transfer tarihi ortaya çıktı! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye

Girişimlerine tam gaz devam eden Fenerbahçe, hücum hattına bir takviye daha yapmak istiyor.

Transfer tarihi ortaya çıktı! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye

Gol yollarında alternatifli bir rotasyon kurmayı hedefleyen Kanarya, rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Transfer tarihi ortaya çıktı! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye

FENERBAHÇE'YE CHELSEA'DEN TRANSFER!
Forvet mevkisine transfer için düğmeye basan Fenerbahçe, Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi'yi radarına aldı.

Transfer tarihi ortaya çıktı! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye

İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, ilk teması kurdu.

Transfer tarihi ortaya çıktı! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye

22 yaşındaki oyuncu ile ön görüşme yapan Fenerbahçeli kurmaylar, transfer için 1 Eylül'ü bekliyor.

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