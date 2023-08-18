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Şampiyonluk istiyorum

Fenerbahçe'den ayrılıp Yunan ekibi Panathinaikos'a imza atan Arao, "Panathinaikos formasıyla şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Büyük bir takım arayışındaydım ve Panathinaikos şampiyonluklar kazanmak isteyen harika oyunculara sahip. Panathinaikos da şampiyonluk peşinde koşan bir takım ve bu yüzden kararımı kolay verdim" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Şampiyonluk istiyorum
Fenerbahçe'den ayrılıp Yunan ekibi Panathinaikos'a imza atan Arao, "Panathinaikos formasıyla şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Büyük bir takım arayışındaydım ve Panathinaikos şampiyonluklar kazanmak isteyen harika oyunculara sahip. Panathinaikos da şampiyonluk peşinde koşan bir takım ve bu yüzden kararımı kolay verdim" açıklamasını yaptı.
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