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Fenerbahçe'de kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yapılan transferler kadar takımdan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimlere birer birer veda ediliyor. Oyuncu satışından ciddi bir geliri kasaya koyan yönetim, operasyona devam ediyor. Fenerbahçe'de takımdan ayrılmasına karar verilen 4 oyuncudan önemli bir gelir elde edilecek. İşte o isimler ve bonservis bedelleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 17:04
Fenerbahçe'de kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro...

Son dönemdeki oyuncu satışlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe'de operasyon devam ediyor.

Fenerbahçe'de kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro...

Şimdiye kadar 50.16 milyon euro'luk futbolcu satışı yapan sarı-lacivertliler, yeni bir harekat için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'de kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro...

Arda Güler, Attila Szalai, Bruma, Diego Rossi, Mergim Berisha ve Willian Arao'dan ciddi bir gelir elde eden Kanarya'da durmak yok.

Fenerbahçe'de kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro...

Yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar sürecek.

Fenerbahçe'de kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro...

Teknik direktör İsmail Kartal ile istişarelerde bulunan yönetim, veda edilecek oyuncuları belirlemeye başladı.

Fenerbahçe'de kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro...

Buna göre deneyimli hocanın kadroda düşünmediği 4 futbolcuyla yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro...

Sarı-lacivertli yönetim, belirlenen isimlerden 30 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

İşte o isimler...

Fenerbahçe'de kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro...

BATSHUAYI'DEN 10 MİLYON EURO!
Fenerbahçe'de forma şansı azalan Michy Batshuayi'nin taliplerinin artıyor.

Fenerbahçe'de kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro...

Edin Dzeko'nun transferinin ardından forma şansı azalan Belçikalı oyuncu, takıma veda edebilir.

Fenerbahçe'de kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro...

Rotasyon oyuncusu olması nedeniyle mutsuz olan Batshuayi'ye İngiltere ve Fransa'dan talipler var.

Fenerbahçe'de kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro...

29 yaşındaki golcüye Nottingham forest ve Lens ilgi gösteriyor.

Fenerbahçe'de kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro...

Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcudan 10 milyon euro beklenti içinde.

Fenerbahçe'de kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro...

13'Ü VEREN CRESPO'YU ALIR!
Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen bir diğer isim Miguel Crespo.

Fenerbahçe'de kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro...

Orta sahaya bir transfer daha düşünen yönetim, Crespo'yu satış listesine koydu.

Fenerbahçe'de kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro...

Portekizli oyuncunun bonservis bedeli 13 milyon euro olarak belirlendi.

Fenerbahçe'de kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro...

SERDAR DURSUN 4 MİLYON EURO!
Kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Serdar Dursun'a yurt içi ve yurt dışından teklifler var.

Fenerbahçe'de kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro...

Fenerbahçeli kurmaylar, golcü futbolcudan 4 milyon euro bonservis bekliyor.

Fenerbahçe'de kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro...

GUSTAVO HENRIQUE 3 MİLYON EURO!
Jorge Jesus döneminde transfer edilen Gustavo Henrique gözden çıkarılan oyuncular arasında.

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