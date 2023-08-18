Fenerbahçe'de kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro...

Son dönemdeki oyuncu satışlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe'de operasyon devam ediyor.
Son dönemdeki oyuncu satışlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe'de operasyon devam ediyor.
Şimdiye kadar 50.16 milyon euro'luk futbolcu satışı yapan sarı-lacivertliler, yeni bir harekat için düğmeye bastı.
Arda Güler, Attila Szalai, Bruma, Diego Rossi, Mergim Berisha ve Willian Arao'dan ciddi bir gelir elde eden Kanarya'da durmak yok.
Yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar sürecek.
Teknik direktör İsmail Kartal ile istişarelerde bulunan yönetim, veda edilecek oyuncuları belirlemeye başladı.
Buna göre deneyimli hocanın kadroda düşünmediği 4 futbolcuyla yollar ayrılacak.
Sarı-lacivertli yönetim, belirlenen isimlerden 30 milyon euro bonservis geliri bekliyor.
İşte o isimler...
BATSHUAYI'DEN 10 MİLYON EURO!
Fenerbahçe'de forma şansı azalan Michy Batshuayi'nin taliplerinin artıyor.
Edin Dzeko'nun transferinin ardından forma şansı azalan Belçikalı oyuncu, takıma veda edebilir.
Rotasyon oyuncusu olması nedeniyle mutsuz olan Batshuayi'ye İngiltere ve Fransa'dan talipler var.
29 yaşındaki golcüye Nottingham forest ve Lens ilgi gösteriyor.
Sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcudan 10 milyon euro beklenti içinde.
13'Ü VEREN CRESPO'YU ALIR!
Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen bir diğer isim Miguel Crespo.
Orta sahaya bir transfer daha düşünen yönetim, Crespo'yu satış listesine koydu.
Portekizli oyuncunun bonservis bedeli 13 milyon euro olarak belirlendi.
SERDAR DURSUN 4 MİLYON EURO!
Kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Serdar Dursun'a yurt içi ve yurt dışından teklifler var.
Fenerbahçeli kurmaylar, golcü futbolcudan 4 milyon euro bonservis bekliyor.
GUSTAVO HENRIQUE 3 MİLYON EURO!
Jorge Jesus döneminde transfer edilen Gustavo Henrique gözden çıkarılan oyuncular arasında.
Teknik direktör İsmail Kartal, Brezilyalı oyuncuya gelecek planları arasında yer vermiyor.
Ülkesinden talipleri olan Gustavo için belirlenen rakam ise 3 milyon euro.