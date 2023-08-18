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Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yapılan transferlerin ardından rotasyon oyuncusu konumuna gelen Michy Batshuayi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Takımda mutsuz olduğu iddia edilen Belçikalı oyuncunun ayrılığı gündeme geldi. Yıldız futbolcuya son olarak Fransa'dan talip çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları ve o takımın gözden çıkardığı bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 09:29
Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de mutsuz olan Michy Batshuayi'yle yollar her an ayrılabilir.

Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Bonservis bedeli...

Transferin hızlı takımlarından olan sarı-lacivertlilerde ayrılıklar da üst üste yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Bonservis bedeli...

Yeni sezonda büyük bir değişim yaşayan Kanarya'da adeta sil baştan bir kadro kuruldu.

Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Bonservis bedeli...

Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren yönetim, takımda birçok değişikliğe imza attı.

Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Bonservis bedeli...

Kadroya son dokunuşları yapacak olan sarı-lacivertlilerde Batshuayi topun ağzına geldi.

Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Bonservis bedeli...

Edin Dzeko'nun transferinin ardından rotasyon futbolcusu olan Belçikalı oyuncuya önemli talipler var.

Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Bonservis bedeli...

İsmail Kartal'ın takımda kalmasını istediği Batshuayi, yedek kaldığı için huzursuz.

Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Bonservis bedeli...

Bu sezon yaptığı transferler kadar oyuncu satışlarıyla da dikkat çeken sarı-lacivertlilerde bu isimlere Batshuayi de eklenebilir.

Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Bonservis bedeli...

İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın teklif yaptığı golcü futbolcuya bir talip daha çıktı.

Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Bonservis bedeli...

LENS'TEN BATSHUAYI ATAĞI!
Fransız basınının iddiasına göre; Belçikalı golcü, Lens'in dört forvet adayından biri ve listenin ilk sırasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Bonservis bedeli...

LENS 10 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR!
Haberde; Ligue 1 ekibinin 29 yaşındaki golcü için 10 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe ile 37 resmi maça çıkan Batshuayi, 22 gol ve 3 asist kaydetti.

Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Bonservis bedeli...

Belçikalı oyuncu, ülkesinin milli takımında ise 51 karşılaşmada 27 gol attı.

Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Bonservis bedeli...

Kariyerine Standart altyapısında başlayan Batshuayi, 2011 yılında profesyonel oldu.

Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Bonservis bedeli...

Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palace, ve Beşiktaş gibi takımların da formasını giydi.

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