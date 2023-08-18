Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılıyor! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de mutsuz olan Michy Batshuayi'yle yollar her an ayrılabilir.
Fenerbahçe'de mutsuz olan Michy Batshuayi'yle yollar her an ayrılabilir.
Transferin hızlı takımlarından olan sarı-lacivertlilerde ayrılıklar da üst üste yaşanıyor.
Yeni sezonda büyük bir değişim yaşayan Kanarya'da adeta sil baştan bir kadro kuruldu.
Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren yönetim, takımda birçok değişikliğe imza attı.
Kadroya son dokunuşları yapacak olan sarı-lacivertlilerde Batshuayi topun ağzına geldi.
Edin Dzeko'nun transferinin ardından rotasyon futbolcusu olan Belçikalı oyuncuya önemli talipler var.
İsmail Kartal'ın takımda kalmasını istediği Batshuayi, yedek kaldığı için huzursuz.
Bu sezon yaptığı transferler kadar oyuncu satışlarıyla da dikkat çeken sarı-lacivertlilerde bu isimlere Batshuayi de eklenebilir.
İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın teklif yaptığı golcü futbolcuya bir talip daha çıktı.
LENS'TEN BATSHUAYI ATAĞI!
Fransız basınının iddiasına göre; Belçikalı golcü, Lens'in dört forvet adayından biri ve listenin ilk sırasında yer alıyor.
LENS 10 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR!
Haberde; Ligue 1 ekibinin 29 yaşındaki golcü için 10 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu vurgulandı.
Fenerbahçe ile 37 resmi maça çıkan Batshuayi, 22 gol ve 3 asist kaydetti.
Belçikalı oyuncu, ülkesinin milli takımında ise 51 karşılaşmada 27 gol attı.
Kariyerine Standart altyapısında başlayan Batshuayi, 2011 yılında profesyonel oldu.
Marsilya, Chelsea, Dortmund, Valencia, Crystal Palace, ve Beşiktaş gibi takımların da formasını giydi.