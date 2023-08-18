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Ekambi bilmecesi

Suudi Arabistan ekibi Abha FC ile anlaştığı iddia edilen Karl Toko Ekambi'nin transferinde sorun çıktı. Kamerunlu oyuncunun yaşanan sıkıntılar sonrasında kararından vazgeçtiği belirtildi. Bu haber sonrasında ise Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki kanat oyuncu için yeniden harekete geçtiği vurgulandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Ekambi bilmecesi
Suudi Arabistan ekibi Abha FC ile anlaştığı iddia edilen Karl Toko Ekambi'nin transferinde sorun çıktı. Kamerunlu oyuncunun yaşanan sıkıntılar sonrasında kararından vazgeçtiği belirtildi. Bu haber sonrasında ise Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki kanat oyuncu için yeniden harekete geçtiği vurgulandı.
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