Boubakary iddiası

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Leicester City'de forma giyen Boubakary Soumare transfer etmek istediğini ileri sürdü. "insidefutbol. com"un haberinde; oyuncuyla Galatasaray ve İspanyol ekibi Sevilla'nın da ilgilendiği bilgisi paylaşıldı. 24 yaşındaki ön liberonun piyasa değeri ise 20 milyon euro.
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Leicester City'de forma giyen Boubakary Soumare transfer etmek istediğini ileri sürdü. "insidefutbol. com"un haberinde; oyuncuyla Galatasaray ve İspanyol ekibi Sevilla'nın da ilgilendiği bilgisi paylaşıldı. 24 yaşındaki ön liberonun piyasa değeri ise 20 milyon euro.