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Boubakary iddiası

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Leicester City'de forma giyen Boubakary Soumare transfer etmek istediğini ileri sürdü. "insidefutbol. com"un haberinde; oyuncuyla Galatasaray ve İspanyol ekibi Sevilla'nın da ilgilendiği bilgisi paylaşıldı. 24 yaşındaki ön liberonun piyasa değeri ise 20 milyon euro.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Boubakary iddiası
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Leicester City'de forma giyen Boubakary Soumare transfer etmek istediğini ileri sürdü. "insidefutbol. com"un haberinde; oyuncuyla Galatasaray ve İspanyol ekibi Sevilla'nın da ilgilendiği bilgisi paylaşıldı. 24 yaşındaki ön liberonun piyasa değeri ise 20 milyon euro.
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