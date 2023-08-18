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Batshuayi Lens'e

Fenerbahçe'de mutsuz olan Michy Batshuayi'yle yollar her an ayrılabilir. Fransız basınının iddiasına göre; Belçikalı golcü, Lens'in dört forvet adayından biri ve listenin ilk sırasında yer alıyor. Haberde; Ligue 1 ekibinin 29 yaşındaki golcü için 10 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Batshuayi Lens'e
Fenerbahçe'de mutsuz olan Michy Batshuayi'yle yollar her an ayrılabilir. Fransız basınının iddiasına göre; Belçikalı golcü, Lens'in dört forvet adayından biri ve listenin ilk sırasında yer alıyor. Haberde; Ligue 1 ekibinin 29 yaşındaki golcü için 10 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu vurgulandı.
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