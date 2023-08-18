Batshuayi Lens'e

Fenerbahçe'de mutsuz olan Michy Batshuayi'yle yollar her an ayrılabilir. Fransız basınının iddiasına göre; Belçikalı golcü, Lens'in dört forvet adayından biri ve listenin ilk sırasında yer alıyor. Haberde; Ligue 1 ekibinin 29 yaşındaki golcü için 10 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu vurgulandı.
Fenerbahçe'demutsuz olan MichyBatshuayi'yle yollarher an ayrılabilir.Fransız basınınıniddiasına göre; Belçikalıgolcü, Lens'indört forvet adayındanbiri ve listeninilk sırasında yer alıyor.Haberde; Ligue1 ekibinin 29 yaşındakigolcü için 10milyon euro bonservisödemeye hazırolduğu vurgulandı.