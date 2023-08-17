Willian Arao Pana'da

Fenerbahçe'ye geçen sezon Jorge Jesus'un isteğiyle transfer edilen Willian Arao'yla yollar ayrıldı. Brezilyalı oyuncu, Yunan ekibi Panathinaikos'la anlaştı. Pana, Fenerbahçe'ye 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Arao'yu 3 milyon euroya transfer etmişti.
Fenerbahçe'ye geçen sezon Jorge Jesus'un isteğiyle transfer edilen Willian Arao'yla yollar ayrıldı. Brezilyalı oyuncu, Yunan ekibi Panathinaikos'la anlaştı. Pana, Fenerbahçe'ye 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Arao'yu 3 milyon euroya transfer etmişti.