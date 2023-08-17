Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Slovenya'da tur peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Maribor maçı 11'i

Fenerbahçe Slovenya'da tur peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Maribor maçı 11'i

Süper Lig devlerinden temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Maribor ile karşı karşıya gelecek. Kanarya ilk maçı sahasında 3-1'lik skorla kazanmıştı. Bu mücadele ile ilgili detaylar ise merakla araştırılıyor. İşte Maribor - Fenerbahçe maçına dair ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Fenerbahçe Slovenya'da tur peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Maribor maçı 11'i

Fenerbahçe Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bugün Sloven ekibi Maribor'la karşılaşacak. Evinde oynadığı ilk mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-lacivertlilerde hedef; sahadan galibiyetle ayrılarak tur atlamak. Ljudski Vrt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te başlayacak. Fenerbahçe aynı zamanda bugün Avrupa kupalarındaki 258. maçına çıkacak. Sarı-kanarya, geride kalan mücadelelerin 98'ini kazandı, 55'inden beraberlikle ayrıldı ve 104'ünü kaybetti.

İŞTE MARIBOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Maribor: Jug, Milec, Watson, Karic, Urata, Repas, Antolin, Bozic, İlicic, Skura, Jakupovic

Fenerbahçe: Altay, Mert, Djiku, Peres, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan, Szymanski, Tadic, Batshuayi

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