SON DAKİKA | Maribor-Fenerbahçe maçında olay çıktı, maç durdu! Slovenya'da skandal...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor'a konu oldu.

Karşılaşma, temsilcimiz Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu.

PANKARTI ALIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Güvenlik yeleği giyen bir Maribor taraftarı, Fenerbahçe tribünündeki bir pankartı alıp tribünden atlayarak kaçmaya çalıştı, sarı lacivertli taraftarlar peşinden kovaladı. Tribünden atlayan taraftarları ayırmak için stat güvenliği müdahale etti.

İşte o anlar...

'STADI TERK EDİN' ANONSU

Olaylar sonrası maç durdu. Bir süre sonra Fenerbahçeli taraftarlarının stadı terk etmesi için anons yapıldı.

F.BAHÇE TARAFTARINA BİBER GAZLI MÜDAHALE

Sloven polisi, karara tepki gösteren Fenerbahçe taraftarına biber gazıyla müdahale etti.

SLOVENYA'DA SAKANDAL GÖRÜNTÜLER! Maribor - Fenerbahçe maçında Slovenya polisleri, taraftarlarımızı biber gazı kullanarak stadyum dışına çıkarttı. pic.twitter.com/wbl0deU76s — Fotomaç (@fotomac) August 17, 2023

MAÇ BOYU IRKÇI TEZAHÜRAT

Öte yandan, mücadelede Sloven holiganların başlama düdüğünden itibaren "Ubi Turcin" (Türkleri öldürün) ve benzeri şekillerde ırkçı tezahüratlar yaparak sarı lacivertli taraftarlara saldırıda bulundukları öğrenildi.