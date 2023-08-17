Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA | Maribor-Fenerbahçe maçında olay çıktı, maç durdu! Slovenya'da skandal...

SON DAKİKA | Maribor-Fenerbahçe maçında olay çıktı, maç durdu! Slovenya'da skandal...

Slovenya'da skandal... Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor ile karşı karşıya geldiği mücadelede taraftarlar arasında kavga çıktı, oyun durdu. Saldırıyı yapanlar Sloven holiganlar olmasına rağmen biber gazı yiyen ve stattan çıkartılan Fenerbahçe taraftarı oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 22:57 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 23:37
SON DAKİKA | Maribor-Fenerbahçe maçında olay çıktı, maç durdu! Slovenya'da skandal...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor'a konu oldu.

Karşılaşma, temsilcimiz Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu.

PANKARTI ALIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Güvenlik yeleği giyen bir Maribor taraftarı, Fenerbahçe tribünündeki bir pankartı alıp tribünden atlayarak kaçmaya çalıştı, sarı lacivertli taraftarlar peşinden kovaladı. Tribünden atlayan taraftarları ayırmak için stat güvenliği müdahale etti.

İşte o anlar...

'STADI TERK EDİN' ANONSU

Olaylar sonrası maç durdu. Bir süre sonra Fenerbahçeli taraftarlarının stadı terk etmesi için anons yapıldı.

F.BAHÇE TARAFTARINA BİBER GAZLI MÜDAHALE

Sloven polisi, karara tepki gösteren Fenerbahçe taraftarına biber gazıyla müdahale etti.

MAÇ BOYU IRKÇI TEZAHÜRAT

Öte yandan, mücadelede Sloven holiganların başlama düdüğünden itibaren "Ubi Turcin" (Türkleri öldürün) ve benzeri şekillerde ırkçı tezahüratlar yaparak sarı lacivertli taraftarlara saldırıda bulundukları öğrenildi.

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