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Rota De Gea

Fenerbahçe, Livakovic’e İspanyol ekiplerinin talip olmasının ardından yönünü De Gea’ya çevirdi. Tecrübeli eldiven için başkan Ali Koç bizzat devrede.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Rota De Gea

Yeni sezonda mutlaka kaleye yabancı bir oyuncuyu eklemek isteyen Fenerbahçe'nin bir numaralı hedefi Dominik Livakovic'ti... Ancak Hırvat eldivene şimdi de Celta Vigo talip oldu. 28 yaşındaki kalecinin İspanyol takımına yeşil ışık yakmasının ardından sarı- lacivertli yönetim çileden çıktı ve rotasını Manchester United'dan ayrılan İspanyol yıldız David De Gea'ya çevirdi. Hatta başkan Ali Koç da bizzat devreye girdi.

RAKİP BAYERN MÜNİH

Başkan Koç'un Dinamo Zagreb ve Livakovic'in menajerini arayarak, "Bu iş fazla uzadı" dediği ardından da İspanyol eldivenin menajeriyle irtibata geçtiği ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Fred'in de bu transferde aracı olduğu ve eski takım arkadaşını aradığı belirtildi. Ancak Alman devi Bayern Münih de 32 yaşındaki tecrübeli kaleciyle ilgileniyor. David De Gea'nın önümüzdeki hafta geleceğiyle ilgili bir karar vereceği belirtildi.

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