Haberler Fenerbahçe Ndombele kararını verdi! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Ndombele kararını verdi! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de orta saha arayışları son sürat devam ediyor. Bu sezon yaptığı yıldız transferlere bir yenisini eklemek isteyen sarı-lacivertliler, hummalı bir operasyon yürütüyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket eden yönetim, Tottenham'ın yıldızı Ndombele için teklifini yaptı. Kanarya'nın peşinde olduğu Fransız futbolcu, transferi hakkında kararını verdi. İşte yaşanan tüm gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 13:03
Ndombele kararını verdi! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Orta saha transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de bir süredir Tanguy Ndombele ismi ön plana çıkmıştı.

Ndombele kararını verdi! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Bu sezon 3 kulvarda mücadele veren sarı-lacivertliler, yaptığı yıldız transferlerle dikkat çekiyor.

Ndombele kararını verdi! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Geniş ve kaliteli bir kadro kurmayı amaçlayan Kanarya'nın durmaya niyeti yok.

Ndombele kararını verdi! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, kadroya son şeklini vermek istiyor.

Ndombele kararını verdi! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Son olarak Cengiz Ünder ve Fred takviyeleriyle ses getiren Fenerbahçe'de gözler orta saha ve kaleci transferlerine çevrildi.

Ndombele kararını verdi! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde orta saha için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Ndombele kararını verdi! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

O bölgeye nokta atışı bir transfer düşünen Kanarya'da Ndombele için girişimler yapılıyor.

Ndombele kararını verdi! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

İngiliz basınında yer alan habere göre; Tottenham, kesin olarak Fransız oyuncu ile yollarını ayırmak istiyor.

Ndombele kararını verdi! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Ada ekibinde kadroda düşünülmeyen Ndombele hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Ndombele kararını verdi! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

TEK TEKLİF FENERBAHÇE'DEN
Hocanın kadroda düşünmediği ve Tottenham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ndombele'ye tek resmi teklifin Fenerbahçe'den geldiği belirtildi.

Ndombele kararını verdi! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak isteği yıldız oyuncu, transfer kararını verdi.

Ndombele kararını verdi! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Yeni adresi merak konusu olan Fransız futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Ndombele kararını verdi! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

TRANSFERİ İSTEMİYOR
Haberde; Sarı-lacivertlilerin Tottenham ile Fransız oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesinden dolayı anlaşamadığı ifade edildi.

Ndombele kararını verdi! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Napoli'de kiralık olarak forma giydi.

Ndombele kararını verdi! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Tottenham'ın 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya transfer ettiği Tanguy Ndombele'nin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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