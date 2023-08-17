Ndombele kararını verdi! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Orta saha transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de bir süredir Tanguy Ndombele ismi ön plana çıkmıştı.
Orta saha transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de bir süredir Tanguy Ndombele ismi ön plana çıkmıştı.
Bu sezon 3 kulvarda mücadele veren sarı-lacivertliler, yaptığı yıldız transferlerle dikkat çekiyor.
Geniş ve kaliteli bir kadro kurmayı amaçlayan Kanarya'nın durmaya niyeti yok.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, kadroya son şeklini vermek istiyor.
Son olarak Cengiz Ünder ve Fred takviyeleriyle ses getiren Fenerbahçe'de gözler orta saha ve kaleci transferlerine çevrildi.
Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde orta saha için hummalı bir çalışma yürütülüyor.
O bölgeye nokta atışı bir transfer düşünen Kanarya'da Ndombele için girişimler yapılıyor.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Tottenham, kesin olarak Fransız oyuncu ile yollarını ayırmak istiyor.
Ada ekibinde kadroda düşünülmeyen Ndombele hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
TEK TEKLİF FENERBAHÇE'DEN
Hocanın kadroda düşünmediği ve Tottenham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ndombele'ye tek resmi teklifin Fenerbahçe'den geldiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak isteği yıldız oyuncu, transfer kararını verdi.
Yeni adresi merak konusu olan Fransız futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
TRANSFERİ İSTEMİYOR
Haberde; Sarı-lacivertlilerin Tottenham ile Fransız oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesinden dolayı anlaşamadığı ifade edildi.
26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Napoli'de kiralık olarak forma giydi.
Tottenham'ın 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya transfer ettiği Tanguy Ndombele'nin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.