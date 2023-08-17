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MARIBOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE - Maribor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Maribor'a konuk olacak. İsmail Kartal yönetimideki Fenerbahçe, kritik maçı kazanarak adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Maribor - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 23:30 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 09:50
MARIBOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE - Maribor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

Maribor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Maribor ile Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maribor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARIBOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maribor - Fenerbahçe maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:15'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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