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MARİBOR FENERBAHÇE MAÇI İZLE - CANLI 📺 | Maribor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Maribor kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu deplasmanda galibiyet alarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Maribor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Portekizli hakem Fabio Verissimo düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Maribor - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 15:50 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 16:00
MARİBOR FENERBAHÇE MAÇI İZLE - CANLI 📺 | Maribor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Maribor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Maribor ile Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maribor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARIBOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maribor - Fenerbahçe maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:15'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

MARİBOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Maribor: Jug, Milec, Watson, Karic, Urata, Repas, Antolin, Bozic, İlicic, Skura, Jakupovic

Fenerbahçe: Altay, Mert, Djiku, Peres, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan, Szymanski, Tadic, Batshuayi

AVRUPA'DA 258. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 257 kez boy gösterdi. Bu süreçte 98 galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 338 kez havalandırırken, kalesinde ise 368 gol gördü.

İSMAİL KARTAL, 5'TE 5 PEŞİNDE

Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevinde 3. dönemine başlayan İsmail Kartal, 3'ü UEFA Konferans Ligi, 1'i Süper Lig olmak üzere bu sezon çıktığı 4 karşılaşmadan da sahadan galibiyetle ayrıldı. Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda eşleştikleri Zimbru'yu her iki maçta da (5-0, 4-0) yenen Fenerbahçe, Maribor ile oynanan ilk maçı da 3-1'lik skorla kazanmış, hafta sonu Süper Lig'de konuk ettiği Gaziantep FK'ya karşı da 2-1'lik üstünlük sağlamıştı.

PORTEKİZLİ HAKEM VERİSSİMO DÜDÜK ÇALACAK

Maribor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Portekizli hakem Fabio Verissimo düdük çalacak. Verissimo'nun yardımcılıklarını Pedro Martins ve Pedro Almeida yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Helder Filipe olacak.

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