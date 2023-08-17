Maribor 0-3 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig devlerinden temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Maribor ile karşı karşıya geldi.

Kanarya bu turda ilk maçtan sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılmıştı. İsmail Kartal'ın öğrencileri Slovenya'da oynanan mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe play-off'a yükselirken Hollanda ekibi Twente ile eşleşti.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin ilk golünü 17. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

32. dakikada ise Maribor'dan Jakupovic'in penaltı vuruşunu İrfan Can Eğribayat kurtardı.

Mücadelenin ikinci yarısında dakikalar 77'yi gösterirken Szymanski Fenerbahçe'nin 2. golünü kaydetti.

81. dakikada ise Kanarya'da bu kez sahneye Dusan Tadic çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

Bu gollerle beraber Fenerbahçe sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

MÜCADELEYE ÇIKAN OLAYLAR DAMGA VURDU!

Maribor ile Fenerbahçe arasında oynanan rövanş maçında tribünde yaşanan olayların ardından sarı-lacivertli taraftarlar stat dışına çıkarıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında Slovenya ekibi Maribor ile Fenerbahçe, Ljudski Vrt Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmanın 66'ncı dakikasında Fenerbahçe taraftarlarını yer aldığı tribünle ev sahibi takım tribünleri arasında kavga çıktı. Maribor tribünlerinden kale arkasındaki alana atlayan bir taraftar, Fenerbahçe tribünlerine yönelerek pankarta saldırdı. Ardından sarı-lacivertli taraftarlardan biri o alana inerek pankartı geri aldı.

Mücadele bu dakikada dururken polisin müdahalesi ile olaylar sakinleştirilmeye çalışıldı. Ardından Maribor tribünlerinden Fenerbahçeli taraftarların olduğu tribüne ses bombası atıldı. Yaşanan gerginlik bu olaydan sonra büyüdü. Polisin bazı taraftarlara gözaltı yaptığı görüldü. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, taraftarları sakinleştirmeye çalışırken tribünlerden su şişesi atılarak yuhalandı. UEFA temsilcileri ile mücadelenin hakemi Fabio Verissimo, uzun süre karşılaşmanın durumu hakkında saha içerisinde fikir alışverişi yaptı. Ardından 89'uncu dakikada Türkçe, sarı-lacivertli taraftarların stadı terk etmesi yönünde anons yapıldı. Fenerbahçeli taraftarların stattan ayrılmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden 30 dakika sonra devam etti.