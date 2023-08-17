Haberler Fenerbahçe Kazanarak tur atlayacağız

Kazanarak tur atlayacağız

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Maribor maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. İlk maçta istedikleri sonucu aldıklarının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Evimizde net bir skorla kazandık. Daha farklı da kazanabilirdik. Ancak unutmayalım ki rakip bize bazı anlarda zorluklar çıkardı. Bu fırsatları vermeyeceğiz" diye konuştu. Maribor'u asla hafife almadıkları da vurgulayan İsmail Kartal, "Rakibimiz kendi evinde iyi bir oyun ortaya koyuyor. Ama biz daha kaliteli bir takımız. Oyuncularıma güveniyorum. Sahaya çıkan her futbolcum kazanmak için oynayacaktır. Biz buraya kazanmaya geldik ve bunun için sahada elimizden geleni yapacağız. Kazanarak tur atlayacağız" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Kazanarak tur atlayacağız
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Maribor maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. İlk maçta istedikleri sonucu aldıklarının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Evimizde net bir skorla kazandık. Daha farklı da kazanabilirdik. Ancak unutmayalım ki rakip bize bazı anlarda zorluklar çıkardı. Bu fırsatları vermeyeceğiz" diye konuştu. Maribor'u asla hafife almadıkları da vurgulayan İsmail Kartal, "Rakibimiz kendi evinde iyi bir oyun ortaya koyuyor. Ama biz daha kaliteli bir takımız. Oyuncularıma güveniyorum. Sahaya çıkan her futbolcum kazanmak için oynayacaktır. Biz buraya kazanmaya geldik ve bunun için sahada elimizden geleni yapacağız. Kazanarak tur atlayacağız" dedi.
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