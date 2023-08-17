FENERBAHÇE HABERLERİ - Panathinaikos Willian Arao'yu resmen duyurdu

Yunan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu Willian Arao'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüp, yıldız isimle 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'den de transfere ilişkin bir açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp paylaşımında, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Willian Arao'nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan'ın Panathinaikos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Arao'ya yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.
✍️Willian Arao @willianarao 🟢⚪️#Panathinaikos #PAOFC #Transfers pic.twitter.com/Tx4KhZyouM— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 17, 2023
WILLIAN ARAO KİMDİR?
12 Mart 1992 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya geldi. Kariyerine Sao Paulo altyapısında başladı. Willian Arao Sao Paulo, Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico-GO ve Botafogo gibi takımların formalarını giydi. Yıldız isim, geçtiğimiz sezon başında Flamengo'dan 3 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye imza attı. Orta saha bölgesinin yanı sıra stoper pozisyonunda da görev alabilen Arao, 1 kez de Brezilya Milli Takım'ında boy gösterdi. 31 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro...