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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan yaşanan olaylara sert tepki!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Maribor ile kozları paylaştı. Temsilcimiz olaylı maçta rakibini 3-0 mağlup ederek play-off turuna yükselme başarısı gösterdi. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 00:19 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 00:26
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan yaşanan olaylara sert tepki!

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Maribor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler rakibini 3-0 geçerek adını play-off turuna yükseltti. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın sözleri;

"Yerli ve yabancı tüm oyuncularımda gelişim var. Jayden, Luan, Djiku iyi oynadı. Tadic'in kalitesi tartışılmaz. Szymanski de müthiş, üstüne koyuyor. Her geçen gün birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Her oyuncumuzun sahada neler vereceğini biliyoruz. Çalışıyoruz. Takım içinde saygın bir rekabet var. Bu rekabet takım kalitesini artırıyor, başarıyı getiriyor. Oyuna mesela Bartuğ'u aldık. Oynatmak için fırsat kovalıyordum. Umut Nayir ile birlikte girdikten sonra iyi oynadılar. Çalışarak hem yerli hem yabancı oyuncularımızın performanslarını yükseltiyoruz. Oyuncularımızla güzel bir iletişimimiz var. Onlar da biz de iyi çalışıyoruz. İşimiz bu zaten. Şimdi Samsun maçını düşünüyoruz. Sakat oyuncularımız var. Samet'in durumu var. Ferdi'nin ufak bir problemi var. Bakalım. Samsun maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz."

Ülke puanına katkı sağladıkları için mutlu olduğunu ifade eden İsmail Kartal, "Bu maça gerçekten iyi hazırlandık. İstanbul'daki ilk maçta rakibi tanıdık ve burada da doğru analizler yaptık. Oyuncularım verdiğim görevleri harfiyen yerine getirdiler. Güzel bir oyun ve güzel skorla buradan ayrılıyoruz. Ülke puanına katkı sağladığımız için mutluyuz. Net galibiyetle buradan ayrıldığımız için da ayrıca mutluyuz." dedi.

"HAKSIZLIĞA BİZ UĞRADIK"

Çıkan olaylar hakkında konuşan Kartal, "Bizim taraftarın pankartı alındı, olaylar çıktı. Gerginleşen ortamda taraftarımızı stadyum dışına çıkartılması doğru değil. Haksızlığa uğrayanlar bizim taraftarımız. Yöneticilerimiz gerekli açıklamayı yapacaktır. Taraftarımızın dışarı çıkmasını doğru bulmadım." ifadelerini kullandı.

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