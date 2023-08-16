TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den De Gea bombası! 3 yıllık sözleşme

BAYERN İLE DE TEMASTA

Ancak; Fenerbahçe, bu transferde yalnız değil. Bayern Münih'in de radarında bulunan David de Gea'ya Alman ekibinin yaptığı teklif de netleşti. Bavyera ekibi, İspanyol eldivene yıllık 5 milyon Euro ve 2 yıllık kontrat önerdi. Ayrıca kontratta 1 yıl uzatma opsiyonunun da bulunduğu öğrenildi.