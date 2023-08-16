TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den De Gea bombası! 3 yıllık sözleşme
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de takviye çalışmaları tam gaz devam ediyor. Performansıyla tartışma konusu olan Altay Bayındır'ın yerine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlier, Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic'in ardından son olarak Manchester United forması giyen David de Gea'yı gündemine aldı. Yönetimin İspanyol file bekçisine yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Mevcut kadrosunda Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat'ı bulunduran Sarı-Lacivertliler, bu mevkiye tartışmasız bir ismi getirmek için kolları sıvadı. Kanarya, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'dan ayrılan ünlü kaleci David de Gea için teklif hazırladı.
DAVID DE GEA PLANI...
Suudi ekiplerinin transfer listesinde yer alan 32 yaşındaki İspanyol eldiven ile temasa geçen ve uzun vadeli bir teklif götüren Fenerbahçe, kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen David de Gea için kesenin ağzını da açtı.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Takvim'in elde ettiği bilgiye göre; Fenerbahçe, David de Gea'ya 3 yıllık bir sözleşme önerisinde bulundu. Tecrübeli file bekçisine ise yıllık 6 milyon Euro maaş önerisi yapıldı.
DE GEA SÜRE İSTEDİ
Şu anda teklifleri değerlendiren, bonservisi elinde olan ve 4 yıl daha kariyerine devam etmek isteyen David de Gea, Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirmek için süre istedi. Sarı-Lacivertliler'in ünlü kaleciyle dirsek temasının sürdüğü, kontrata bonusların da eklenme ihtimalinin olduğu belirtildi.
BAYERN İLE DE TEMASTA
Ancak; Fenerbahçe, bu transferde yalnız değil. Bayern Münih'in de radarında bulunan David de Gea'ya Alman ekibinin yaptığı teklif de netleşti. Bavyera ekibi, İspanyol eldivene yıllık 5 milyon Euro ve 2 yıllık kontrat önerdi. Ayrıca kontratta 1 yıl uzatma opsiyonunun da bulunduğu öğrenildi.
FENERBAHÇE'NİN SÜRE AVANTAJI
Alman ekibi Bayern Münih, 1 Eylül tarihine kadar David de Gea transferini tamamlamak istiyor. Son olarak Manchester United'da forma giyen ünlü kaleci için Fenerbahçe'nin ise transferde yarış halinde olduğu Bayern'e göre süre avantajı bulunuyor. Bilindiği üzere Türkiye'de transfer dönemi 15 Eylül'e kadar sürüyor.
SUUDİ EKİPLERİNE KAPIYI KAPATTI
Geride bıraktığımız günlerde Suudi ekiplerinin tekliflerini geri çeviren David de Gea, kariyerinde şu ana kadar hep üst düzey takımlarda oynadı. Atletico Madrid altyapısında kariyerine başlayan İspanyol kaleci, daha sonra A Takım'da görev aldı.
UNITED İLE YENİ SAYFA
La Liga ekibinin B Takımı'nda 35 maça çıkan David de Gea, Atletico'nun A Takımı'nda ise 84 karşılaşmada görev aldı. 2011 yılında Manchester United'ın teklifi ile kariyerinde yeni bir sayfa açan 1.89 boyundaki kaleci, Kırmızı Şeytanlar'da ise 415 maça çıktı.
DE GEA'NIN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
İspanya Milli Takımı'nın formasını 45 kez terleten David de Gea, 70 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı. Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösterilen deneyimli kaleci, Manchester United'daki 12 yıllık dönemi, yakın zamanda sona ermişti.
REAL İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Önceki haftalarda Real Madrid ile de anılan David de Gea, Kepa Arrizabalaga'nın transferinin ardından dünya deviyle olan görüşmelerini sonlandırmak durumunda kalmıştı.
TRANSFER ÇAĞRISI
Kariyerinde toplam 664 maça çıkan David de Gea, üst düzey pozisyon bilgisi, dünya çapında bilinen refleksleri ve mücadeleci yapısıyla biliniyor. Yıldız isme, Fenerbahçe taraftarları da sosyal medya üzerinden transfer çağrısı yapmayı sürdürüyor.