Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Omar Fayed'i açıkladı!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Omar Fayed'i açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler son olarak genç futbolcu Omar Fayed'in transferini açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 21:07 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 21:28
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Omar Fayed'i açıkladı!

Fenerbahçe, 20 yaşındaki Mısırlı stoper Omar Fayed'le 4 yıllık anlaşmaya imza attı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, Omar Fayed'in yanı sıra yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco hazır bulundu.

Kulüp, yaptığı duyuruda 20 yaşındaki futbolcudan "Yüksek potansiyelli yetenek" olarak bahsetti.

Mısır'ın El Mokawloon ekibinden transfer edilen Omar Fayed, geçen sezon Mısır Süper Ligi'nde 25 maçta forma giydi.

Mısırlı futbolcu, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı atmadan önce sağlık kontrollerinden de geçirildi.

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