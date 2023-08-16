Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenebahçe Ndombele için kesenin ağzını açtı! İşte yeni teklif

TRANSFER HABERİ - Fenebahçe Ndombele için kesenin ağzını açtı! İşte yeni teklif

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Orta sahasını son olarak Fred ile güçlendiren Fenerbahçe, Tottenham'dan Tanguy Ndombele için de kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Yönetim, 26 yaşındaki yıldız oyuncu için tüm imkanlarını seferber etti. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 16:44
TRANSFER HABERİ - Fenebahçe Ndombele için kesenin ağzını açtı! İşte yeni teklif

Rüya bir takım oluşturmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenebahçe Ndombele için kesenin ağzını açtı! İşte yeni teklif

Son olarak Cengiz Ünder ile Fred'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin hedefinde iki isim daha var:

TRANSFER HABERİ - Fenebahçe Ndombele için kesenin ağzını açtı! İşte yeni teklif

Dominik Livakovic ve Tanguy Ndombele...

TRANSFER HABERİ - Fenebahçe Ndombele için kesenin ağzını açtı! İşte yeni teklif

Öncelik Tottenham'ın Fransız yıldızı Ndombele'de...

TRANSFER HABERİ - Fenebahçe Ndombele için kesenin ağzını açtı! İşte yeni teklif

Daha önce 10 milyon euroluk teklifi kabul edilmeyen Fenerbahçe, İngiliz ekibiyle yeniden masaya oturma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenebahçe Ndombele için kesenin ağzını açtı! İşte yeni teklif

Bu kez Ada temsilcisine 14 milyon euro önerilecek.

TRANSFER HABERİ - Fenebahçe Ndombele için kesenin ağzını açtı! İşte yeni teklif

ANLAŞMA ÇOK YAKIN
Bu rakama çıkılması halinde transferin sonuçlanmasına kesin gözle bakılıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenebahçe Ndombele için kesenin ağzını açtı! İşte yeni teklif

Keza Tottenham, Ndombele için 15 milyon euro talep ediyordu.

TRANSFER HABERİ - Fenebahçe Ndombele için kesenin ağzını açtı! İşte yeni teklif

İngiliz basını da Fenerbahçe'nin 14 milyon euroya çıkması halinde anlaşmanın imzalanacağını iddia etti.

TRANSFER HABERİ - Fenebahçe Ndombele için kesenin ağzını açtı! İşte yeni teklif

Ndombele, Galatasaray'ın da transfer listesindeydi.

TRANSFER HABERİ - Fenebahçe Ndombele için kesenin ağzını açtı! İşte yeni teklif

Geçen sezonu İtalyan ekibi Napoli'de geçirmiş ve mavililerle Serie A şampiyonluğu yaşamıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenebahçe Ndombele için kesenin ağzını açtı! İşte yeni teklif

Ndombele, Tottenham'da kadroda düşünülmüyor.

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