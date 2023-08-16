Ndombele ısrarı

Rüya bir takım oluşturmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. Son olarak Cengiz Ünder ile Fred'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin hedefinde iki isim daha var: Dominik Livakovic ve Tanguy Ndombele... Öncelik Tottenham'ın Fransız yıldızı Ndombele'de... Daha önce 10 milyon euroluk teklifi kabuk edilmeyen Fenerbahçe, İngiliz ekibiyle yeniden masaya oturma kararı aldı. Bu kez Ada temsilcisine 14 milyon euro önerilecek.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Bu rakama çıkılması halinde transferin sonuçlanmasına kesin gözle bakılıyor. Keza Tottenham, Ndombele için 15 milyon euro talep ediyordu. İngiliz basını da Fenerbahçe'nin 14 milyon euroya çıkması halinde anlaşmanın imzalanacağını iddia etti. Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Ndombele, geçen sezonu İtalyan ekibi Napoli'de geçirmiş ve mavililerle Serie A şampiyonluğu yaşamıştı. Ndombele, Tottenham'da kadroda düşünülmüyor.

62 milyon euroya geldi

Tottenham, 2019 yaz transfer döneminde Tanguy Ndombele'yi Fransız ekibi Olimpik Lyon'dan 62 milyon euroya kadrosuna katmıştı.