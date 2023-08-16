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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da iki ayrılık daha! Arao ve Crespo yolcu

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'e galibiyetle başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak iki isim netleşti. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 10:36
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da iki ayrılık daha! Arao ve Crespo yolcu

Transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Fenerbahçe'de, bir ayrılık daha yaklaşıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da iki ayrılık daha! Arao ve Crespo yolcu

Teknik heyetin planları içerisinde yer almayan Brezilyalı orta saha için Yunanistan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'ye resmi teklifini iletti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da iki ayrılık daha! Arao ve Crespo yolcu

Arao ile Arabistan ve Brezilya ekipleri de ilgileniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da iki ayrılık daha! Arao ve Crespo yolcu

Ancak 31 yaşındaki futbolcu kariyerine Avrupa'da devam etmeye daha sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da iki ayrılık daha! Arao ve Crespo yolcu

Anlaşma sağlandığı an Arao, Yunanistan'a gidip imzayı atacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da iki ayrılık daha! Arao ve Crespo yolcu

CRESPO DA YOLCU

Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Miguel Crespo ile yollarını ayırmaya hazırlandığını duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da iki ayrılık daha! Arao ve Crespo yolcu

Haberde; 'Crespo, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. İtalya'dan talipleri var" bilgisi paylaşıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da iki ayrılık daha! Arao ve Crespo yolcu

Sözleşme uzatma konusunda taraflar anlaşma sağlayamamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da iki ayrılık daha! Arao ve Crespo yolcu

Crespo'yu bedavaya elden kaçırmak istemeyen yönetim, Portekizli orta sahayı satacak.

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