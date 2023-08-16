FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da iki ayrılık daha! Arao ve Crespo yolcu

Transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Fenerbahçe'de, bir ayrılık daha yaklaşıyor.
Transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Fenerbahçe'de, bir ayrılık daha yaklaşıyor.
Teknik heyetin planları içerisinde yer almayan Brezilyalı orta saha için Yunanistan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'ye resmi teklifini iletti.
Arao ile Arabistan ve Brezilya ekipleri de ilgileniyor.
Ancak 31 yaşındaki futbolcu kariyerine Avrupa'da devam etmeye daha sıcak bakıyor.
Anlaşma sağlandığı an Arao, Yunanistan'a gidip imzayı atacak.
CRESPO DA YOLCU
Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Miguel Crespo ile yollarını ayırmaya hazırlandığını duyurdu.
Haberde; 'Crespo, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor. İtalya'dan talipleri var" bilgisi paylaşıldı.
Sözleşme uzatma konusunda taraflar anlaşma sağlayamamıştı.
Crespo'yu bedavaya elden kaçırmak istemeyen yönetim, Portekizli orta sahayı satacak.