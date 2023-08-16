FENERBAHÇE HABERLERİ - Bundesliga'dan Oosterwolde'ye kanca! Teklif...

Geçen sezonun devre arasında İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon euroya transfer edilen Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'deki son günlerini yaşıyor.
Geçen sezonun devre arasında İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon euroya transfer edilen Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'deki son günlerini yaşıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Hollandalı oyuncuya Bundesliga'dan talip çıktı.
Gelen teklif ise; 250 bin euro kiralama ve 2.75 milyon euro'luk satın alma...
JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?
26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'nın Zwolle kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Twente altyapısında başladı.
2020 yılında Twente'de A takıma yükselme başarısı gösterdi.
2022'nin ocak ayında ise İtalyan ekibi Parma'ya kiralandı.
Fenerbahçe'ye geride bıraktığımız sezon ara transfer döneminde dahil oldu.
1.89 cm boyundaki Surinam asıllı Hollandalı, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.
Genç futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
22 yaşındaki yıldız ismin güncel piyasa değeri 5 milyon euro...