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FENERBAHÇE HABERLERİ - Bundesliga'dan Oosterwolde'ye kanca! Teklif...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen Jayden Oosterwolde'ye Bundesliga'dan talip çıktı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 15:57
FENERBAHÇE HABERLERİ - Bundesliga'dan Oosterwolde'ye kanca! Teklif...

Geçen sezonun devre arasında İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon euroya transfer edilen Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'deki son günlerini yaşıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bundesliga'dan Oosterwolde'ye kanca! Teklif...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Hollandalı oyuncuya Bundesliga'dan talip çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bundesliga'dan Oosterwolde'ye kanca! Teklif...

Gelen teklif ise; 250 bin euro kiralama ve 2.75 milyon euro'luk satın alma...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bundesliga'dan Oosterwolde'ye kanca! Teklif...

JAYDEN OOSTERWOLDE KİMDİR?

26 Nisan 2001 tarihinde Hollanda'nın Zwolle kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bundesliga'dan Oosterwolde'ye kanca! Teklif...

Profesyonel futbol kariyerine Twente altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bundesliga'dan Oosterwolde'ye kanca! Teklif...

2020 yılında Twente'de A takıma yükselme başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bundesliga'dan Oosterwolde'ye kanca! Teklif...

2022'nin ocak ayında ise İtalyan ekibi Parma'ya kiralandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bundesliga'dan Oosterwolde'ye kanca! Teklif...

Fenerbahçe'ye geride bıraktığımız sezon ara transfer döneminde dahil oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bundesliga'dan Oosterwolde'ye kanca! Teklif...

1.89 cm boyundaki Surinam asıllı Hollandalı, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.

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