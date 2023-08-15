TRANSFER HABERİ: Ndombele Fenerbahçe'ye! Bonservisi belli oldu

Bu sezon yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, orta saha mevkisine bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Bu sezon yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, orta saha mevkisine bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor.
Son olarak Cengiz Ünder ve Fred takviyeleriyle taraftarı heyecanlandıran Kanarya, yeni bir operasyon için düğmeye bastı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, yapacağı dokunuşlarla kadroya son şeklini vermek istiyor.
Kaleci ve orta saha bölgelerine takviye düşünen Fenerbahçe, kalan zamanda fırsat transferi kovalayacak.
LIVAKOVIC BEKLENİYOR!
Bu sezon kaleyi yabancı bir isme emanet etmek isteyen sarı-lacivertlilerde ilk aday Livakovic.
Son olarak Gaziantep FK maçında kaleyi koruyan Altay Bayındır, taraftarın tepkisini çekti.
Genç file bekçisinin yaşadığı motivasyon kaybı ve form düşüklüğü ciddi seviyelere ulaştı.
Her maç artan yoğun tepki, Altay Bayındır ile taraftarlar arasındaki bağın iyice kopmasına neden oldu.
Yabancı kaleci transferine ağırlık veren Kanarya'da Hırvat file bekçisi için geri sayıma geçilmiş durumda.
Dinamo Zagreb forması giyen 28 yaşındaki kaleciyle uzun süredir ilgilenen Fenerbahçe, artık bu transferin mutlu sonla bitmesini bekliyor.
Fenerbahçe'yle her konuda anlaşma sağlayan Livakovic de kulübüyle görüşerek ayrılma isteğini yineledi.
Sarı-lacivertli kurmayların bu hafta İstanbul'a getirmek istediği tecrübeli file bekçisi, 4+1 yıllık imza atacak.
ORTA SAHAYA NDOMBELE!
Kaleci transferinde sona gelen Fenerbahçe, Ndombele transferinde de mutlu sona çok yakın.
Transferi bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi Tottenham'a yaptığı teklifi yükseltti.
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Ada kulübüne 13 milyon euro'luk bir teklif hazırladı.
Bu bonservis bedeline transferin sonuçlanacağına kesin gözüyle bakılıyor.