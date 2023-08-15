Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Ndombele Fenerbahçe'ye! Bonservisi belli oldu

TRANSFER HABERİ: Ndombele Fenerbahçe'ye! Bonservisi belli oldu

Son dakika spor haberi: Transfer döneminde dünyaca ünlü yıldızlara imza attıran Fenerbahçe, üst üste hamlelerine devam ediyor. Son olarak Fred ve Cengiz Ünder'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, kaleci mevkisini de Livakovic ile güçlendirmekte kararlı. Orta sahaya bir takviye daha yapmayı amaçlayan Kanarya, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Ndombele'ye imza attırmaya hazırlanıyor. İşte yıldız futbolcunun bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 15:27
TRANSFER HABERİ: Ndombele Fenerbahçe'ye! Bonservisi belli oldu

Bu sezon yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, orta saha mevkisine bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Ndombele Fenerbahçe'ye! Bonservisi belli oldu

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor.

TRANSFER HABERİ: Ndombele Fenerbahçe'ye! Bonservisi belli oldu

Son olarak Cengiz Ünder ve Fred takviyeleriyle taraftarı heyecanlandıran Kanarya, yeni bir operasyon için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Ndombele Fenerbahçe'ye! Bonservisi belli oldu

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, yapacağı dokunuşlarla kadroya son şeklini vermek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Ndombele Fenerbahçe'ye! Bonservisi belli oldu

Kaleci ve orta saha bölgelerine takviye düşünen Fenerbahçe, kalan zamanda fırsat transferi kovalayacak.

TRANSFER HABERİ: Ndombele Fenerbahçe'ye! Bonservisi belli oldu

LIVAKOVIC BEKLENİYOR!
Bu sezon kaleyi yabancı bir isme emanet etmek isteyen sarı-lacivertlilerde ilk aday Livakovic.

TRANSFER HABERİ: Ndombele Fenerbahçe'ye! Bonservisi belli oldu

Son olarak Gaziantep FK maçında kaleyi koruyan Altay Bayındır, taraftarın tepkisini çekti.

TRANSFER HABERİ: Ndombele Fenerbahçe'ye! Bonservisi belli oldu

Genç file bekçisinin yaşadığı motivasyon kaybı ve form düşüklüğü ciddi seviyelere ulaştı.

TRANSFER HABERİ: Ndombele Fenerbahçe'ye! Bonservisi belli oldu

Her maç artan yoğun tepki, Altay Bayındır ile taraftarlar arasındaki bağın iyice kopmasına neden oldu.

TRANSFER HABERİ: Ndombele Fenerbahçe'ye! Bonservisi belli oldu

Yabancı kaleci transferine ağırlık veren Kanarya'da Hırvat file bekçisi için geri sayıma geçilmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Ndombele Fenerbahçe'ye! Bonservisi belli oldu

Dinamo Zagreb forması giyen 28 yaşındaki kaleciyle uzun süredir ilgilenen Fenerbahçe, artık bu transferin mutlu sonla bitmesini bekliyor.

TRANSFER HABERİ: Ndombele Fenerbahçe'ye! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe'yle her konuda anlaşma sağlayan Livakovic de kulübüyle görüşerek ayrılma isteğini yineledi.

TRANSFER HABERİ: Ndombele Fenerbahçe'ye! Bonservisi belli oldu

Sarı-lacivertli kurmayların bu hafta İstanbul'a getirmek istediği tecrübeli file bekçisi, 4+1 yıllık imza atacak.

TRANSFER HABERİ: Ndombele Fenerbahçe'ye! Bonservisi belli oldu

ORTA SAHAYA NDOMBELE!
Kaleci transferinde sona gelen Fenerbahçe, Ndombele transferinde de mutlu sona çok yakın.

TRANSFER HABERİ: Ndombele Fenerbahçe'ye! Bonservisi belli oldu

Transferi bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi Tottenham'a yaptığı teklifi yükseltti.

TRANSFER HABERİ: Ndombele Fenerbahçe'ye! Bonservisi belli oldu

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Ada kulübüne 13 milyon euro'luk bir teklif hazırladı.

TRANSFER HABERİ: Ndombele Fenerbahçe'ye! Bonservisi belli oldu

Bu bonservis bedeline transferin sonuçlanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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