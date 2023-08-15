FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'te geri sayım! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Kadroda büyük bir yenilenmeye giden Fenerbahçe'de gözler artık Dominik Livakovic'e çevrildi.
Kadroda büyük bir yenilenmeye giden Fenerbahçe'de gözler artık Dominik Livakovic'e çevrildi.
Altay'ın formunun iyice dip yaptığı dönemde, Hırvat eldivenin gelişi için geri sayıma geçildi.
Dinamo Zagreb forması giyen 28 yaşındaki kaleciyle uzun süredir ilgilenen Fenerbahçe, artık bu transferin mutlu sonla bitmesini bekliyor.
Dinamo Zagreb'in son tarih olarak 15 Ağustos'u verdiği Livakovic'te bu tarih daha da ileri atıldı.
AEK ile yaşanan olaylar nedeniyle Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu maçları ertelenen Hırvat ekibiyle son bir görüşme daha yapıldı.
Bugün ve 19 Ağustos'ta AEK ile iki maça çıkacak Dinamo Zagreb'in transfere bu hafta onay vermesi talep edildi.
Fenerbahçe'yle her konuda anlaşma sağlayan 28 yaşındaki kaleci de kulübüyle görüşerek ayrılma isteğini yineledi.
Fenerbahçe artık bu transferin gerçekleşmesine kesin gözle bakıyor.
Sarı-lacivertli kurmayların bu hafta İstanbul'a getirmek istediği tecrübeli file bekçisi, 4+1 yıllık imza atacak.
10 milyon euro bonservis ödenmesi beklenen Livakovic, artık kalenin yeni sahibi olacak.
Zagreb formasıyla 5 maçta 450 dakika sahada kalan Livakovic, kalesinde sadece 2 gol gördü.
28 yaşındaki eldiven 4 karşılaşmada kalesini kapatarak dikkat çekti.