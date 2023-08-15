Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'te geri sayım! Sözleşme detayları ortaya çıktı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'te geri sayım! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de gözler kaleci takviyesine çevrildi. Gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Altay Bayındır'ın yerine kaleci takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Dominik Livakovic'i bu hafta içerisinde İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin Hırvat kaleciyle yapacağı sözleşmenin detayları da ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'te geri sayım! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Kadroda büyük bir yenilenmeye giden Fenerbahçe'de gözler artık Dominik Livakovic'e çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'te geri sayım! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Altay'ın formunun iyice dip yaptığı dönemde, Hırvat eldivenin gelişi için geri sayıma geçildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'te geri sayım! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Dinamo Zagreb forması giyen 28 yaşındaki kaleciyle uzun süredir ilgilenen Fenerbahçe, artık bu transferin mutlu sonla bitmesini bekliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'te geri sayım! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Dinamo Zagreb'in son tarih olarak 15 Ağustos'u verdiği Livakovic'te bu tarih daha da ileri atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'te geri sayım! Sözleşme detayları ortaya çıktı

AEK ile yaşanan olaylar nedeniyle Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu maçları ertelenen Hırvat ekibiyle son bir görüşme daha yapıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'te geri sayım! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Bugün ve 19 Ağustos'ta AEK ile iki maça çıkacak Dinamo Zagreb'in transfere bu hafta onay vermesi talep edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'te geri sayım! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe'yle her konuda anlaşma sağlayan 28 yaşındaki kaleci de kulübüyle görüşerek ayrılma isteğini yineledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'te geri sayım! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe artık bu transferin gerçekleşmesine kesin gözle bakıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'te geri sayım! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Sarı-lacivertli kurmayların bu hafta İstanbul'a getirmek istediği tecrübeli file bekçisi, 4+1 yıllık imza atacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'te geri sayım! Sözleşme detayları ortaya çıktı

10 milyon euro bonservis ödenmesi beklenen Livakovic, artık kalenin yeni sahibi olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'te geri sayım! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Zagreb formasıyla 5 maçta 450 dakika sahada kalan Livakovic, kalesinde sadece 2 gol gördü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Livakovic'te geri sayım! Sözleşme detayları ortaya çıktı

28 yaşındaki eldiven 4 karşılaşmada kalesini kapatarak dikkat çekti.

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