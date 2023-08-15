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Cengiz Ünder: Efsane olacağım

Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekipte efsane olmak istediğini söyledi. Bir an önce forma giymek için sabırsızlandığını belirten 26 yaşındaki oyuncu, "Burada olmak benim için gurur verici. Kendimi hazır görüyorum. En büyük hedeflerimden bir tanesi şampiyon olmak. Bunu da başaracağımıza inanıyorum" dedi. Can Bartu'yla anısını paylaşan başarılı oyuncu, "İtalya'yla ilgili güzel tavsiyeler vermişti. Umarım biz de onun gibi büyük bir efsane oluruz. Ben de buraya efsane olmak için geldim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 06:50
Cengiz Ünder: Efsane olacağım

Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekipte efsane olmak istediğini söyledi. Bir an önce forma giymek için sabırsızlandığını belirten 26 yaşındaki oyuncu, "Burada olmak benim için gurur verici. Kendimi hazır görüyorum. En büyük hedeflerimden bir tanesi şampiyon olmak. Bunu da başaracağımıza inanıyorum" dedi. Can Bartu'yla anısını paylaşan başarılı oyuncu, "İtalya'yla ilgili güzel tavsiyeler vermişti. Umarım biz de onun gibi büyük bir efsane oluruz. Ben de buraya efsane olmak için geldim" ifadelerini kullandı.

ÜNDER'E İLK GÜN HEDİYESİ!

Takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder ilk idmanında kafasına bir darbe aldı. Milli oyuncu, antrenman sonrasında paylaştığı fotoğrafa, "İlk gün hediyesi, hoşbulduk" notunu düştü.

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