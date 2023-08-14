Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Branco Fransa'ya gidiyor! Fenerbahçe son kozunu oynayacak...

TRANSFER HABERİ - Branco Fransa'ya gidiyor! Fenerbahçe son kozunu oynayacak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, uzun süredir uğraştığı kanat transferinde yeni bir hamlede bulundu. Listedeki ismin Suudi Arabistan'a gideceği iddiaları üzerine sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco devreye girdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ - Branco Fransa'ya gidiyor! Fenerbahçe son kozunu oynayacak...

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Branco Fransa'ya gidiyor! Fenerbahçe son kozunu oynayacak...

Sarı-lacivertliler son olarak Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Branco Fransa'ya gidiyor! Fenerbahçe son kozunu oynayacak...

Yönetim, ayrıca uzun süredir Lyon'da forma giyen Karl Toko-Ekambi için temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Branco Fransa'ya gidiyor! Fenerbahçe son kozunu oynayacak...

L'Equipe gazetesi üç gün önce Kamerunlunun Suudi Arabistan'ın Abha takımına gideceğini iddia etmişti.

TRANSFER HABERİ - Branco Fransa'ya gidiyor! Fenerbahçe son kozunu oynayacak...

Ekambi artık Lyon'la idmanlara çıkmıyor.

TRANSFER HABERİ - Branco Fransa'ya gidiyor! Fenerbahçe son kozunu oynayacak...

Takımının Strasbourg ile oynadığı maçın kadrosunda da yer almadı.

TRANSFER HABERİ - Branco Fransa'ya gidiyor! Fenerbahçe son kozunu oynayacak...

Abha Club'ün Polonyalı menajeri Czeslaw Michniewicz de Toko-Ekambi'yi beklediklerini söyledi.

TRANSFER HABERİ - Branco Fransa'ya gidiyor! Fenerbahçe son kozunu oynayacak...

Ancak Fenerbahçe, Toko-Ekambi'den kesinlikle vazgeçmiş değil.

TRANSFER HABERİ - Branco Fransa'ya gidiyor! Fenerbahçe son kozunu oynayacak...

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli kulübün Sportif Direktörü Mario Branco transferde devreye girdi.

TRANSFER HABERİ - Branco Fransa'ya gidiyor! Fenerbahçe son kozunu oynayacak...

Branco'nun 1-2 gün içinde Ekambi transferi için Fransa'ya gideceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Branco Fransa'ya gidiyor! Fenerbahçe son kozunu oynayacak...

Mario Branco, burada hem Lyon, hem de oyuncunun kendisi ile bir görüşme yapacak.

TRANSFER HABERİ - Branco Fransa'ya gidiyor! Fenerbahçe son kozunu oynayacak...

Kendisi ile ilgili planlamaları anlatacak ve teklifini sunacak.

TRANSFER HABERİ - Branco Fransa'ya gidiyor! Fenerbahçe son kozunu oynayacak...

Ekambi'yi İsmail Kartal'ın takımda görmeyi çok istiyor.

TRANSFER HABERİ - Branco Fransa'ya gidiyor! Fenerbahçe son kozunu oynayacak...

30 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezonun ilk yarısını Lyon'da, ikinci yarısını ise kiralık olarak Rennes'de geçirdi.

TRANSFER HABERİ - Branco Fransa'ya gidiyor! Fenerbahçe son kozunu oynayacak...

Tecrübeli isim, toplam 38 maça çıkarken 9 gol, 4 asist yaptı.

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