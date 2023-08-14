TRANSFER HABERİ - Branco Fransa'ya gidiyor! Fenerbahçe son kozunu oynayacak...

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler son olarak Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağladı.
Yönetim, ayrıca uzun süredir Lyon'da forma giyen Karl Toko-Ekambi için temaslarını sürdürüyor.
L'Equipe gazetesi üç gün önce Kamerunlunun Suudi Arabistan'ın Abha takımına gideceğini iddia etmişti.
Ekambi artık Lyon'la idmanlara çıkmıyor.
Takımının Strasbourg ile oynadığı maçın kadrosunda da yer almadı.
Abha Club'ün Polonyalı menajeri Czeslaw Michniewicz de Toko-Ekambi'yi beklediklerini söyledi.
Ancak Fenerbahçe, Toko-Ekambi'den kesinlikle vazgeçmiş değil.
Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli kulübün Sportif Direktörü Mario Branco transferde devreye girdi.
Branco'nun 1-2 gün içinde Ekambi transferi için Fransa'ya gideceği öğrenildi.
Mario Branco, burada hem Lyon, hem de oyuncunun kendisi ile bir görüşme yapacak.
Kendisi ile ilgili planlamaları anlatacak ve teklifini sunacak.
Ekambi'yi İsmail Kartal'ın takımda görmeyi çok istiyor.
30 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezonun ilk yarısını Lyon'da, ikinci yarısını ise kiralık olarak Rennes'de geçirdi.
Tecrübeli isim, toplam 38 maça çıkarken 9 gol, 4 asist yaptı.