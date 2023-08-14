Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep maçını değerlendirdi

F.Bahçe'de iyi oyuncular var ama daha tam bir takım havasını gösteremiyorlar. Biraz zamana ihtiyaçları var. Diyorlar ki Galatasaray ve Fenerbahçe çok transfer yaptı, ligi açık ara forse eder. Böyle oynarlarsa edemezler. Sezon başı diyoruz ama iki takım da Avrupa'da eleme maçları oynadı.