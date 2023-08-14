Ndombele’de fark büyük

Orta sahasını Fred'le güçlendiren Fenerbahçe, Tottenham'ın Fransız yıldızı Ndombele için de çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezonu Napoli'de geçiren ve İtalyan ekibiyle şampiyonluk yaşayan yıldız orta saha için Fenerbahçe, 10 milyon Euro önerdi. Ancak İngilizler, 15 milyon eurodan aşağıya Ndombele'yi bırakmayacağını sarı-lacivertlilere iletti. İki takım arasındaki pazarlıklar devam ediyor.
Orta sahasını Fred'le güçlendiren Fenerbahçe, Tottenham'ın Fransız yıldızı Ndombele için de çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezonu Napoli'de geçiren ve İtalyan ekibiyle şampiyonluk yaşayan yıldız orta saha için Fenerbahçe, 10 milyon Euro önerdi. Ancak İngilizler, 15 milyon eurodan aşağıya Ndombele'yi bırakmayacağını sarı-lacivertlilere iletti. İki takım arasındaki pazarlıklar devam ediyor.