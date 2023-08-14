İki isim kaldı

Fenerbahçe yeni sezona bambaşka bir kadro ile giriyor, taraftarlar da hayallerindeki 11'i paylaşıyor. Sarı-lacivertli futbolseverlerin kurduğu 11'in 9'u şu an takımdaki oyunculardan oluşuyor... Diğer iki isim ise; Livakovic ve Ndombele... Yönetim iki oyuncu için de görüşmelerini sürdürüyor. Kadro kurulurken, geçen sezondan sadece Ferdi'in 11'e tercih edilmesi de dikkat çekti.
Fenerbahçe yeni sezona bambaşka bir kadro ile giriyor, taraftarlar da hayallerindeki 11'i paylaşıyor. Sarı-lacivertli futbolseverlerin kurduğu 11'in 9'u şu an takımdaki oyunculardan oluşuyor... Diğer iki isim ise; Livakovic ve Ndombele... Yönetim iki oyuncu için de görüşmelerini sürdürüyor. Kadro kurulurken, geçen sezondan sadece Ferdi'in 11'e tercih edilmesi de dikkat çekti.