Fred'e 10 milyon euro

Fenerbahçe, Manchester United'la Fred için anlaştıklarını dün resmen duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada; Fred için M.United'a 9 milyon 743 bin 589.5 Euro bonservis ödeneceği bilgisi paylaşıldı. Ödeme 4 senede 8 eşit taksit halinde yapılacak. 4+1 yıllık sözleşmeye imza atan Fred'in alacağı maaş ise açıklanmadı. İngiliz basını ise Fred için F.Bahçe'nin toplamda 15 milyon Euro ödeyeceğini iddia etti.
Fenerbahçe, Manchester United'la Fred için anlaştıklarını dün resmen duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada; Fred için M.United'a 9 milyon 743 bin 589.5 Euro bonservis ödeneceği bilgisi paylaşıldı. Ödeme 4 senede 8 eşit taksit halinde yapılacak. 4+1 yıllık sözleşmeye imza atan Fred'in alacağı maaş ise açıklanmadı. İngiliz basını ise Fred için F.Bahçe'nin toplamda 15 milyon Euro ödeyeceğini iddia etti.