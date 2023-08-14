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Fred'e 10 milyon euro

Fenerbahçe, Manchester United'la Fred için anlaştıklarını dün resmen duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada; Fred için M.United'a 9 milyon 743 bin 589.5 Euro bonservis ödeneceği bilgisi paylaşıldı. Ödeme 4 senede 8 eşit taksit halinde yapılacak. 4+1 yıllık sözleşmeye imza atan Fred'in alacağı maaş ise açıklanmadı. İngiliz basını ise Fred için F.Bahçe'nin toplamda 15 milyon Euro ödeyeceğini iddia etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Fred'e 10 milyon euro
Fenerbahçe, Manchester United'la Fred için anlaştıklarını dün resmen duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada; Fred için M.United'a 9 milyon 743 bin 589.5 Euro bonservis ödeneceği bilgisi paylaşıldı. Ödeme 4 senede 8 eşit taksit halinde yapılacak. 4+1 yıllık sözleşmeye imza atan Fred'in alacağı maaş ise açıklanmadı. İngiliz basını ise Fred için F.Bahçe'nin toplamda 15 milyon Euro ödeyeceğini iddia etti.
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