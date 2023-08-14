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Fenerbahçe Omar Fayed’in transferini açıkladı!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, 20 yaşındaki Mısırlı savunma oyuncusu Omar Fayed’in transferini açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 22:37 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 22:45
Fenerbahçe Omar Fayed’in transferini açıkladı!

Fenerbahçe, 20 yaşındaki Mısırlı savunma oyuncusu Omar Fayed'in transferini açıkladı.

İşte yapılan açıklama;

2023-24 sezonunun yapılanmasını sürdüren Futbol Şubemiz, Takımımızın önümüzdeki dönem yapılanması adına da adımlar atıyor. Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladı. Oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi. Resmi süreçlerin ardından bir süre Futbol Takımımızla çalışmalara katılacak olan Fayed'in kariyer planlamasına, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ilerleyen günlerde karar verilecek; kamuoyu bu doğrultuda bilgilendirilecektir. Fenerbahçe Spor Kulübü

OMAR FAYED KİMDİR?

Omar Fayed 4 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur. Stoper mevkiinde oynamaktadır.

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