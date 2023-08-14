FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder ve Fred antrenmana çıktı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya ekibi Maribor ile deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda pas çalışmalarıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Gaziantep FK ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen futbolcular antrenmanı yenilenme çalışmalarıyla tamamladı.

Fred ve Cengiz Ünder antrenmanda

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Cengiz Ünder ve Fred, takımla ilk antrenmana çıktı.

Milli oyuncu Cengiz Ünder, idmanda aldığı darbe sebebiyle kafasından yaralandı ve sosyal medya hesabından, "İlk gün hediyesi hoşbulduk Fenerbahçe." paylaşımında bulundu.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Maribor maçının hazırlıklarına devam edecek.