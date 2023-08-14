Crespo yolcu

Portekizli oyuncuya 'takım bul' talimatı verildi. Crespo, sezon başında Fenerbahçe'nin kontrat uzatma teklifini kabul etmemiş ve sezon sonunda bedelsiz ayrılmayı planlamıştı. Ancak sarı-lacivertliler, tecrübeli orta sahadan para kazanmak istediği için satış listesine koydu.
Portekizli oyuncuya 'takım bul' talimatı verildi. Crespo, sezon başında Fenerbahçe'nin kontrat uzatma teklifini kabul etmemiş ve sezon sonunda bedelsiz ayrılmayı planlamıştı. Ancak sarı-lacivertliler, tecrübeli orta sahadan para kazanmak istediği için satış listesine koydu.