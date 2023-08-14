Cengiz Ünder ve Fred Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında deplasmanda oynayacağı Maribor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda pas çalışmalarıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi. Dün Gaziantep FK ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Ayrıca yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred de takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktı. Milli futbolcu, başında meydana gelen kanamayı sosyal medya hesabından paylaşarak, "İlk gün hediyesi, Hoş bulduk Fenerbahçe" notunu düştü.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.