Haberler Fenerbahçe Cengiz Ünder ve Fred Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı!

Cengiz Ünder ve Fred Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’de yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred, sarı-lacivertli takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 15:24 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 15:46
Cengiz Ünder ve Fred Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında deplasmanda oynayacağı Maribor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda pas çalışmalarıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi. Dün Gaziantep FK ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Ayrıca yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred de takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktı. Milli futbolcu, başında meydana gelen kanamayı sosyal medya hesabından paylaşarak, "İlk gün hediyesi, Hoş bulduk Fenerbahçe" notunu düştü.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

DİĞER
Jet nikah! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın evlendi! İşte nikahtan ilk kareler... "Tuğçe Aydın'a merhaba diyelim"
Memur ve emeklilerinin beklediği haber! Toplu sözleşmede 2. toplantı... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hükümetin teklifini açıkladı
Kanarya'ya 21'lik orta saha!
G.Saray'a 20 milyon Euro'luk transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Son durumları belli oldu! Becao ve Osayi...
Kanarya'ya 21'lik orta saha!
MEMUR VE MEMUR EMEKLİ ZAMMI TEKLİFİ BELLİ OLDU
Emlak Konut Evleri THY kura çekilişi ne zaman 2023?
TOPLU SÖZLEŞMEDE KRİTİK GÜN | Memur ve memur emeklilerine zam oranı belli oluyor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? 15:47
G.Saray'ın yeni orta sahası İngiltere'den! G.Saray'ın yeni orta sahası İngiltere'den! 15:24
Cengiz Ünder'den flaş paylaşım! "İlk gün hediyesi" Cengiz Ünder'den flaş paylaşım! "İlk gün hediyesi" 15:23
F. Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta? F. Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta? 15:08
Kanarya'ya 21'lik orta saha! Kanarya'ya 21'lik orta saha! 15:04
Maribor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Maribor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 14:48
Daha Eski
Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı saat kaçta? Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı saat kaçta? 14:28
Mancini gerçeği ortaya çıktı! İstifa nedeni... Mancini gerçeği ortaya çıktı! İstifa nedeni... 14:25
Karagümrük - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu! Karagümrük - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu! 14:04
Eyüpspor'a Belçikalı golcü! Transfer açıklandı Eyüpspor'a Belçikalı golcü! Transfer açıklandı 13:39
A. Efes milli basketbolcu Ercan Osmani'yi transfer etti A. Efes milli basketbolcu Ercan Osmani'yi transfer etti 13:28
Real Madrid yeni kalecisini resmen açıkladı! Real Madrid yeni kalecisini resmen açıkladı! 13:23