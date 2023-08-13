Yeni sezon yeni Fenerbahçe! İşte İsmail Kartal'ın Gaziantep FK maçı 11'i

Geçen sezonu G.Saray'ın ardından ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, 2023-24 sezonuna yeni teknik direktörü ve yeni transferleriyle başlıyor. Kadrosunu birbirinden önemli yıldızlarla güçlendiren sarı-lacivertlilerin ilk rakibi ise Gaziantep FK... Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen sarı-kanarya, bugün taraftarı önünde sahadan üç puanla ayrılarak yeni sezona galibiyetle start vermek istiyor. SARI-KANARYA, geride kalan 65 sezonun ilk haftasında oynadığı maçların 43'ünü kazandı. 12 defa sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, sadece 10 kez sezonun açılış maçlarında puan alamadı. Sarı-kanarya, Rabiyle oynadığı 9 maçın 7'sini kazandı.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Becao, Peres, Ferdi, Crespo, İsmail, Kent, Szymanski, Tadic, Dzeko

Gaziantep FK: Batuhan, M'Bakata, Djilobodji, Ertuğrul, Khacef, Jevtovic, Furkan, Gradel, Maxim, Markovic, Riascos