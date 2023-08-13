Haberler Fenerbahçe Yeni sezon yeni Fenerbahçe! İşte İsmail Kartal'ın Gaziantep FK maçı 11'i

Yeni sezon yeni Fenerbahçe! İşte İsmail Kartal'ın Gaziantep FK maçı 11'i

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yarın sezonun ilk haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi mücadele ile ilgili detaylar merakla takip ediliyor. İşte mücadele öncesi ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Yeni sezon yeni Fenerbahçe! İşte İsmail Kartal'ın Gaziantep FK maçı 11'i

Geçen sezonu G.Saray'ın ardından ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, 2023-24 sezonuna yeni teknik direktörü ve yeni transferleriyle başlıyor. Kadrosunu birbirinden önemli yıldızlarla güçlendiren sarı-lacivertlilerin ilk rakibi ise Gaziantep FK... Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen sarı-kanarya, bugün taraftarı önünde sahadan üç puanla ayrılarak yeni sezona galibiyetle start vermek istiyor. SARI-KANARYA, geride kalan 65 sezonun ilk haftasında oynadığı maçların 43'ünü kazandı. 12 defa sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, sadece 10 kez sezonun açılış maçlarında puan alamadı. Sarı-kanarya, Rabiyle oynadığı 9 maçın 7'sini kazandı.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Becao, Peres, Ferdi, Crespo, İsmail, Kent, Szymanski, Tadic, Dzeko

Gaziantep FK: Batuhan, M'Bakata, Djilobodji, Ertuğrul, Khacef, Jevtovic, Furkan, Gradel, Maxim, Markovic, Riascos

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