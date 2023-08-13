Ndombele derbisi

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Tottenham'ın Fransız yıldızı Tanguy Ndombele için harekete geçti. Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre ise; Galatasaray da tecrübeli orta sahayla ilgileniyor. Haberde; Tottenham'la iki yıl daha sözleşmesi bulunan Ndombele için iki ekip de 10 milyon Euro önerdi. İngiliz temcisi ise; 20 milyon Euro talep etti.
Kadrosunugüçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Tottenham'ın Fransız yıldızı Tanguy Ndombele için harekete geçti. Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre ise; Galatasaray da tecrübeli orta sahayla ilgileniyor. Haberde; Tottenham'la iki yıl daha sözleşmesi bulunan Ndombele için iki ekip de 10 milyon Euro önerdi. İngiliz temcisi ise; 20 milyon Euro talep etti.