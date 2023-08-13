Krunic’i Pioli ikna etti

Fenerbahçe, Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic'le her konuda anlaşmış, İtalyan ekibini de ikna aşamasına gelmişti. Ancak Milano temsilcisinin teknik direktörü Stefano Pioli, ilk andan itibaren bu transfere karşı çıkmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde Krunic'le görüştü ve takımda kalması yönünde ikna etti.
Fenerbahçe, Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic'le her konuda anlaşmış, İtalyan ekibini de ikna aşamasına gelmişti. Ancak Milano temsilcisinin teknik direktörü Stefano Pioli, ilk andan itibaren bu transfere karşı çıkmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde Krunic'le görüştü ve takımda kalması yönünde ikna etti.