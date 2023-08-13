Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, bugün Fenerbahçe ile oynayacakları maçla ilgili, "İlk maçımız Fenerbahçe ile olacak ve çok heyecanlıyız. Gaziantep'e yakışır bir şekilde çıkıp mücadelemizi yapacağız inşallah. Şehrimiz böyle bir galibiyete hasret. Umutluyuz, heyecanlıyız, Gaziantep'e yakışır bir şekilde çıkıp oynayacağız inşallah" dedi.
GaziantepFK Başkanı Memik Yılmaz, bugün Fenerbahçe ile oynayacakları maçla ilgili, "İlk maçımız Fenerbahçe ile olacak ve çok heyecanlıyız. Gaziantep'e yakışır bir şekilde çıkıp mücadelemizi yapacağız inşallah. Şehrimiz böyle bir galibiyete hasret. Umutluyuz, heyecanlıyız, Gaziantep'e yakışır bir şekilde çıkıp oynayacağız inşallah" dedi.